Рынок гречки: индустриальный бум вслед за затишьем

Специфический потребительский ритм этой весны оказался тонизирующим для новосибирских переработчиков гречихи: превращение гречневой крупы в предмет ажиотажного спроса радикально изменило жизнь и компаний-продавцов, и предприятий-переработчиков. Стагнация первого квартала сменилась настоящим индустриальным бумом в конкретной отрасли. Показателен в этом смысле пример элеваторного комплекса «Безменовский», входящего в группу компаний «Пассим» и работающего в связке с еще одним членом группы — ООО «Первая крупяная компания».

Как подчеркнул Евгений Лещенко, Новосибирск имеет очень выгодную логистику в том числе и для бакалейной промышленности. Но основная проблема этой индустрии — сравнительно низкий уровень сырьевой автономности:

Евгений Лещенко особо отметил, что сейчас цена и на гречиху, и на пшеницу, и на другие виды зерновых культур для крестьян более чем привлекательная. По гречке — более 30 тысяч рублей за тонну.

— Такая цена обеспечивает очень высокий уровень рентабельности, — констатировал Лещенко.

Квазипауза на заводе-элеваторе «Безменовский» длилась около 2 месяцев — предприятие работало в режиме технологической самоподдержки, дабы не остановиться совсем.

— Сейчас же мы начали работать на полную мощность, — говорит Александр Димбровский, директор элеваторного комплекса «Безменовский». — У нас сегодня снова четыре смены, работают 60 человек, даже открыт дополнительный набор — нужно еще 8 человек. Запасы на переработку — до конца июня. Мы трудимся на максимуме. Усиление — только увеличением числа смен. Раньше смен было 10, теперь 24. Но объем в смену тот же: в сутки мы выпускаем 60 тонн крупы. Контракты у нас до июня. Еще зерно появится — будем покупать. 80% — новосибирское зерно, 20% — алтайское. За первый квартал произвели 1,5 тысяч тонн. А сейчас за месяц произведем больше, чем ранее за квартал.

По солидарному мнению Евгения Лещенко и Александра Димбровского, полу-простой завода в начале года был обусловлен снижением спроса. И головной компании («Первой крупяной») тогда было выгоднее просто приобретать уже готовую гречку для фасовки в потребительскую тару. Некоторое время производство было малорентабельным, практически убыточным. Сейчас же область стала ядром гречишной экспансии.

— Те селекционные достижения, которые есть у нашей области, обуславливают достаточно высокий выход крупы ядрицы из сырья, поступающего на заводы, — поясняет Евгений Лещенко. — В основном, на наших перерабатывающих площадях мы сейчас размещаем гречиху местной селекции — выведенную в наших научных центрах. Ряд предприятий используют и селекционные достижения Алтайского края. Иностранных операторов тут нет, поскольку гречиха — исконная, сугубо российская культура. По ней мы лидеры и в объемах производства, и в селекционных достижениях. Казахстан этой темой не занимается, он только потребитель гречихи. Мы туда отправляем существенные партии, но биоклиматический потенциал самого Казахстана для возделывания гречихи малопригоден. Наиболее благоприятные условия для этой культуры имеет как раз юго-восток Новосибирской области. В последние годы Безменовский завод-элеватор использовал исключительно сырьевую базу Новосибирской области. Завод в Безменово очень выгодно расположен в плане логистики: основные площади возделывания гречихи тут, под боком, в Черепановском районе. В прошлом году мы суммарно произвели 25000 тонн, 8000 тонн из этого объема произвел как раз Черепановский район. Еще 2200 тонн — Сузунский район. И более 2000 — Искитимский. То есть основные объемы сосредоточены как раз в ближнем ареале. Наша гречиха пользуется спросом и в Казахстане, и в КНР. Часть новосибирской гречихи была вывезена на переработку в Алтайский край. Сейчас мы формируем партии для поставок в Германию, в США — туда, где гречневая крупа востребована русской диаспорой. И, конечно же, закрыв собственные потребности, мы поставляем гречку в другие регионы Российской Федерации и города федерального подчинения.

Интересно, что нынешний гречишный бум быстро, буквально на глазах поменял видо-сортовую структуру самого понятия «гречка».

— Так получилось, что сейчас все предприятия, занимающиеся гречкой, научились делать супер-крупу, — констатирует Александр Димбровский. — Например, мы низкосортовую крупу и даже «медиум» вообще не выпускаем. Основной показатель низкокачественной гречки — это необрушенные зерна. Переборка гречки — занятие, которое все мы точно застали в детстве, да и недавно оно еще было. Сейчас же современные технологии и современные машины дают достаточно качественную обработку. Практически все производители делают высококачественную гречку. Это раньше была проблема купить нормальную, чистую крупу очень высокого качества, которая в дополнительной переборке уже не нуждается. И рынок уже практически подошел к тому, что на нем исчезает сортовая иерархия. У крупных производителей сейчас уже практически нет понятий «первый сорт», «второй сорт». Думаю, сортовая иерархия и не вернется теперь. Если делать заведомо низкокачественную продукцию и продавать ее дешево, то в смысле технологического процесса это будет теперь более затратно, чем выпуск высококачественной крупы.

Впрочем, ни власти, ни промышленники не обольщаются на счет долгосрочности отраслевой фортуны.

— Бум этот обусловлен весьма специфическими факторами, — резюмирует Александр Димбровский. — И даже если он продлится до лета и часть лета, рынок в итоге все равно насытится и успокоится. И вслед за пиком будет откат. Бум — это, в принципе, понятие временное.

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