Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Рынок гречки: индустриальный бум вслед за затишьем

Покупательский ажиотаж первых недель пандемии взбодрил переработчиков гречихи и практически лишил этот рынок сортовой иерархии.
  • 13/04/2020, 10:00
Автор: Игорь Смольников
8536
У крупных производителей сейчас уже практически нет понятий «первый сорт», «второй сорт».

Специфический потребительский ритм этой весны оказался тонизирующим для новосибирских переработчиков гречихи: превращение гречневой крупы в предмет ажиотажного спроса радикально изменило жизнь и компаний-продавцов, и предприятий-переработчиков. Стагнация первого квартала сменилась настоящим индустриальным бумом в конкретной отрасли. Показателен в этом смысле пример элеваторного комплекса «Безменовский», входящего в группу компаний «Пассим» и работающего в связке с еще одним членом группы — ООО «Первая крупяная компания».

В Черепановском районе запускается завод по производству гречневой крупы

— Первые два месяца текущего года Безменовский завод-элеватор работал не в полную силу, были периоды простоя, — напомнил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в ходе пресс-тура. — Но ситуация, сложившаяся в контексте пандемии, послужила толчком для взрывного спроса на гречку-ядрицу на потребительском рынке. 16-19 марта в торговых сетях Новосибирска был зафиксирован максимальный спрос на этот продукт. По состоянию на 20 марта на складах гречневой крупы ядрицы оставалось всего на 20 дней торговли. В настоящее время запасы в нашей области восстановлены — благодаря тому, что заработал на полную мощность завод в Безменово, на него поступили большие объемы сырья. Сейчас у нас на складах 490 тонн гречихи. Этого достаточно для 46 дней торговли в ныне существующих объемах. Также восстановлены запасы по рису (его хватит на 41 день торговли), по овсяным крупам и хлопьям, по перловой крупе (на 31 день торговли). Спрос вырос в пик потребления в 3-4 раза. Гречиха, в принципе, популярный продукт в рационе сибиряков. В среднем, в области мы за прошедший год потребили гречихи в пропорции 4,2 кг на человека (медицинские нормы потребления по этому продукту — 2,3 кг). Но даже при таком потреблении объемы, аналогичные своему потреблению, мы поставляем и в соседние регионы, и за пределы России. В течение года мы потребляем 45 тысяч тонн круп, из них гречневой — 11600 тонн.

Как подчеркнул Евгений Лещенко, Новосибирск имеет очень выгодную логистику в том числе и для бакалейной промышленности. Но основная проблема этой индустрии — сравнительно низкий уровень сырьевой автономности:

Группа «Пассим» увеличивает объем закупки гречки у КФХ

— Ряд предприятий (например, ООО  «Первая крупяная компания») занимаются фасовкой круп в потребительскую тару и поставками за пределы региона. Но при этом основная масса крупы, фасуемой на предприятиях, — завозная, поступающая из-за пределов Новосибирской области. Это и есть та проблема, над которой мы сейчас работаем, которую решаем. В прошлом году мы произвели 8600 тонн крупы всех видов (с учетом снижения объемов производства), а потребили 45 тысяч тонн. То есть по крупе у нас самообеспечение составляло только 20%. Так что тут есть над чем работать, есть горизонт продвижения. Мы будем оказывать максимальное содействие именно предприятиям, перерабатывающим в крупы наши местные злаки.

Евгений Лещенко особо отметил, что сейчас цена и на гречиху, и на пшеницу, и на другие виды зерновых культур для крестьян более чем привлекательная. По гречке — более 30 тысяч рублей за тонну.

— Такая цена обеспечивает очень высокий уровень рентабельности, — констатировал Лещенко.

Квазипауза на заводе-элеваторе «Безменовский» длилась около 2 месяцев — предприятие работало в режиме технологической самоподдержки, дабы не остановиться совсем.

— Сейчас же мы начали работать на полную мощность, — говорит Александр Димбровский, директор элеваторного комплекса «Безменовский». — У нас сегодня снова четыре смены, работают 60 человек, даже открыт дополнительный набор — нужно еще 8 человек. Запасы на переработку — до конца июня. Мы трудимся на максимуме. Усиление — только увеличением числа смен. Раньше смен было 10, теперь 24. Но объем в смену тот же: в сутки мы выпускаем 60 тонн крупы. Контракты у нас до июня. Еще зерно появится — будем покупать. 80% — новосибирское зерно, 20% — алтайское. За первый квартал произвели 1,5 тысяч тонн. А сейчас за месяц произведем больше, чем ранее за квартал.

По солидарному мнению Евгения Лещенко и Александра Димбровского, полу-простой завода в начале года был обусловлен снижением спроса. И головной компании («Первой крупяной») тогда было выгоднее просто приобретать уже готовую гречку для фасовки в потребительскую тару.  Некоторое время производство было малорентабельным, практически убыточным. Сейчас же область стала ядром гречишной экспансии.

— Те селекционные достижения, которые есть у нашей области, обуславливают достаточно высокий выход крупы ядрицы из сырья, поступающего на заводы, — поясняет Евгений Лещенко. — В основном, на наших перерабатывающих площадях мы сейчас размещаем гречиху местной селекции — выведенную в наших научных центрах. Ряд предприятий используют и селекционные достижения Алтайского края. Иностранных операторов тут нет, поскольку гречиха — исконная, сугубо российская культура. По ней мы лидеры и в объемах производства, и в селекционных достижениях. Казахстан этой темой не занимается, он только потребитель гречихи. Мы туда отправляем существенные партии, но биоклиматический потенциал самого Казахстана для возделывания гречихи малопригоден. Наиболее благоприятные условия для этой культуры имеет как раз юго-восток Новосибирской области. В последние годы Безменовский завод-элеватор использовал исключительно сырьевую базу Новосибирской области. Завод в Безменово очень выгодно расположен в плане логистики: основные площади возделывания гречихи тут, под боком, в Черепановском районе. В прошлом году мы суммарно произвели 25000 тонн, 8000 тонн из этого объема произвел как раз Черепановский район. Еще 2200 тонн — Сузунский район. И более 2000 —  Искитимский. То есть основные объемы сосредоточены как раз в ближнем ареале. Наша гречиха пользуется спросом и в Казахстане, и в КНР. Часть новосибирской гречихи была вывезена на переработку в Алтайский край. Сейчас мы формируем партии для поставок в Германию, в США — туда, где гречневая крупа востребована русской диаспорой. И, конечно же, закрыв собственные потребности, мы поставляем гречку в другие регионы Российской Федерации и города федерального подчинения.

Интересно, что нынешний гречишный бум быстро, буквально на глазах поменял видо-сортовую структуру самого понятия «гречка».

— Так получилось, что сейчас все предприятия, занимающиеся гречкой, научились делать супер-крупу, — констатирует Александр Димбровский. — Например, мы низкосортовую крупу и даже «медиум» вообще не выпускаем. Основной показатель низкокачественной гречки — это необрушенные зерна. Переборка гречки — занятие, которое все мы точно застали в детстве, да и недавно оно еще было. Сейчас же современные технологии и современные машины дают достаточно качественную обработку. Практически все производители делают высококачественную гречку.  Это раньше была проблема купить нормальную, чистую крупу очень высокого качества, которая в дополнительной переборке уже не нуждается. И рынок уже практически подошел к тому, что на нем исчезает сортовая иерархия. У крупных производителей сейчас уже практически нет понятий «первый сорт», «второй сорт». Думаю, сортовая иерархия и не вернется теперь. Если делать заведомо низкокачественную продукцию и продавать ее дешево, то в смысле технологического процесса это будет теперь более затратно, чем выпуск высококачественной крупы.

Впрочем, ни власти, ни промышленники не обольщаются на счет долгосрочности отраслевой фортуны.

— Бум этот обусловлен весьма специфическими факторами, — резюмирует Александр Димбровский. — И даже если он продлится до лета и часть лета, рынок в итоге все равно насытится и успокоится. И вслед за пиком будет откат. Бум — это, в принципе, понятие временное.

Фото автора

658

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

В регионе продолжается коронавирусная «амнистия»

10/04/2020, 21:23
В ближайшее время «свободу» получат школьники и несколько новых категорий предпринимателей.

НГУЭУ разработал бесплатный онлайн-курс «Кризис: инструкция по выживанию»

10/04/2020, 18:38
Бесплатный курс вебинаров «Кризис: инструкция по выживанию» разработан Высшей школой бизнеса НГУЭУ совместно с бизнес-тренерами и экспертами.

Анализы на коронавирус будут занимать по 15 минут

10/04/2020, 17:07
Уже вторая партия новых тестов разошлась по регионам.

Актуальный разговор

Ждать ли проверок после «карантинной» господдержки?

Все материалы
Новости

Названы лучшие жилые комплексы Новосибирска со смарт планировками

13/04/2020, 10:40

В Новосибирской области восемь новых случаев коронавируса

13/04/2020, 10:10

Количество «амнистированных» отраслей растёт

13/04/2020, 09:28

В Новосибирской области еще 10 случаев коронавируса

12/04/2020, 10:04

За месяц стоимость минимального набора продуктов питания в регионе увеличилась на 2,8%

11/04/2020, 09:20

В регионе продолжается коронавирусная «амнистия»

10/04/2020, 21:23

НГУЭУ разработал бесплатный онлайн-курс «Кризис: инструкция по выживанию»

10/04/2020, 18:38

Анализы на коронавирус будут занимать по 15 минут

10/04/2020, 17:07

«Как мыслить и действовать в ситуациях хаоса и неопределенности? Советы бывалых!»

10/04/2020, 13:48

ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме

10/04/2020, 11:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска