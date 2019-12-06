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«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

  • 06/12/2019, 10:00
«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»
Депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налоговой политике Вера Ганзя об основных тенденциях в экономике, перекосах межбюджетных отношений и «спортивных» перспективах Новосибирска.

Каких «сюрпризов» ждать?

— Вера Анатольевна, Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на ближайшие три года. Можете оценить его основные плюсы и минусы?

— Из плюсов могу отметить некоторое увеличение доходной части. Хотя, на мой взгляд, это, скорее, минус, так как рост бюджета происходит не за счет нефтегазовых доходов, а за счет роста налоговой нагрузки.

Из плюсов: все субсидии, субвенции и дотации регионам уже распределены. Ранее их распределение часто шло до 15 февраля, а соглашения с регионами по госпрограммам и нацпроектам подписывались до начала марта. В итоге получалось, что, после подготовки конкурсной документации, розыгрыша лотов на торгах федеральные деньги до регионов доходили уже во второй половине года — и асфальт подрядчики клали на дороги в ноябре, когда выпадал снег. Сейчас уже с января регионы, получив лимиты, могут проводить конкурсные процедуры. Это, пожалуй, все плюсы, которые я могу назвать. Больше даже придумать не могу.

— Вы говорите, что доходная часть бюджета растет за счет увеличения налоговой нагрузки. О каких налогах идет речь?

 Я не против роста налоговой составляющей в доходной части, но только в том случае, если это происходит за счет появления новых предприятий, создания новых рабочих мест, увеличения поступлений по налогу на прибыль за счет роста бизнеса действующих предпринимателей. Но у нас имеющиеся налоги фактически просто увеличивают в размерах, а потом хвалятся, что «слезаем с нефтяной иглы и ненефтегазовых доходов в бюджете больше, чем нефтегазовых». На самом же деле речь идет о ежегодном повышении НДС, акцизов. С 2020 года правительство отменяет режим ЕНВД для предпринимателей, что приведет к резкому росту нагрузки на бизнес и убьет множество частных предприятий.

— Насколько серьезно, по вашим оценкам, это ударит по среднему и малому бизнесу?

— На них придется весь удар. Крупный бизнес у нас защищен законами. Более 2 трлн рублей — это налоговые льготы нефтегазовой отрасли, которые не поступают в бюджет. Это все пролоббировано большинством голосов в Госдуме. А вот малый и средний бизнес ничем не защищены. Все, что говорят про программы по его защите и поддержке,  это пустая болтовня. В результате за 2018 год в России были закрыты в 2,14 раз больше ИП, чем открыты.

Еще одна новость касается эксперимента, который проводится в четырех регионах России, по налогу на профдоход для самозанятых. Сегодня этот статус получили 280 тысяч человек. Нас убеждают, что люди сами пошли в налоговую и сами зарегистрировались. Напомню, они платят налог в 4%, если не имеют наемных работников, при работе с физлицами, и 6% при работе с юрлицами. Из этих процентов 1,5% идут в ФОМС, а остальные  в региональный бюджет. Но при этом, обратите внимание, в пенсионный фонд не идет НИЧЕГО! Эти люди более-менее нормальную пенсию не заработают, у них будет только социальная пенсия. Для чего это сделано? Чтобы регионы согласились этот налог ввести. Субъекты федерации, по сути, купили этой приманкой, поскольку все они закредитованы, недофинансированы, в долгах. Хоть какая-то копейка в бюджет  для них приманка. Сейчас 19 регионов дополнительно к тем четырем, которые уже участвуют в эксперименте (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), изъявили желание ввести этот налог. В их числе и Новосибирская область.

— Вы от плюсов перешли к минусам в федеральном бюджете на 2020-2022 годы, а также в экономике в целом…

— Чтобы перечислить все минусы, понадобятся несколько часов. Назову основные. Во-первых, принятый бюджет не обеспечивает рост экономики страны. Мы, согласно задачам, поставленным президентом РФ, должны войти в топ-5 ведущих экономик мира. А у нас темп роста на 2020 год запланирован на уровне 1,7% — при мировом чуть более 3,5%.

Во-вторых, каждый бюджет должен работать на улучшение благосостояния населения. Мы сегодня имеем рост располагаемых доходов граждан на уровне 0,1%, и это только по данным Росстата. Фактически 2020 год будет седьмым годом подряд, когда реальные располагаемые доходы населения падают.

В-третьих, инфляция на 2020 год запланирована на уровне 3%. Но давайте посмотрим, какими путями этот показатель достигается? Людям не увеличивают ни зарплаты, ни пенсии. Покупать им не на что. Как следствие — «загибается» экономика.

Далее  госпрограммы. Надо видеть цели, на которые эти программы ориентируются, а они все размыты, многие показатели, которые в них указаны, отследить вообще невозможно. Например, предполагается повышение производительности труда на 0,5%. На мой взгляд, госпрограммы размазывают деньги по разным направлениям, не учитывая приоритеты регионов.

Мы обваливаемся стремительно. Самое интересное: чем больше мы обваливаемся, тем радужнее строятся перспективы и бравурнее кричат об успехах. Думаю, ничего хорошего ждать не стоит.

Что-то перепадет и региону

— Если говорить о регионах, то правительство нашей области и мэрия Новосибирска постоянно говорят о привлечении федеральных средств по ряду направлений…

— Региону, безусловно, перепадет из федерального бюджета. Во-первых, это субсидии, которые уже прописаны в облбюджете, средства софинансирования при участии в госпрограммах и нацпроектах. Кстати, о нацпроектах… Изначально регионы рассчитывали, что федеральное софинансирование при реализации заложенных в них программ будет 95–99%. Но фактически получилось, что многие объекты из госпрограмм просто «перетащили» в нацпроекты, а принципы их финансирования не изменились. В программах оно было разное  70/30, 60/40, 50/50. К примеру, у нас по театру Афанасьева федеральное софинансирование составляет 50/50, но при этом объект находится в нацпроекте. Как это вообще понимать?

Тем не менее мы входим в госпрограммы и претендуем на разного рода субсидии: дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности области  6,4 млрд рублей, компенсацию на повышение зарплат бюджетникам  2,5 млрд рублей, на жилищное строительство  866 млн, на программу «Городская среда», что важно для Новосибирска,  789 млн рублей, на малое и среднее предпринимательство — 205 млн, на  «Безопасные и качественные дороги»  1 млрд. Также для области интересны субсидии на ремонт и реконструкцию домов культуры  всего 19 млн, на поддержку культуры  112 млн, на физкультуру и спорт  2 млрд на волейбольный центр.

— Одним из актуальных вопросов для Новосибирска сейчас является строительство станции метро «Спортивная»? Мэр Новосибирска говорит, что пока еще нет понимания по федеральным деньгам, которые необходимы для реализации этого объекта…

— Была договоренность о том, что нам нужна помощь, федеральное софинансирование на строительство этой станции. По объекту подготовлена проектно-сметная документация, но требования к таким проектам корректируются, и ПСД тоже меняется. В такой ситуации оказались не только мы. Многим регионам сейчас приходится доводить документацию до соответствия изменившимся нормативам.

По станции «Спортивная» у нас есть ПСД, экспертиза и ценовой аудит. Стоимость проекта станции  2,6 млрд рублей. В нее уже вложено 388 млн муниципальных и региональных средств, а вот федеральных денег в этой строчке до сих пор нет. Сейчас идет спор с Минтрансом РФ, который говорит о том, что это слишком затратно, и предлагает посмотреть другие варианты, например наземные трамваи. Но это  вариант для европейской части страны, там если бывают температуры -30, то, как правило, всего несколько дней. У нас они могут стоять месяц. И как люди будут на трамвае ездить, как это будет выглядеть?! Для Сибири это не вариант.

В высказываниях руководства комитета и представителей правительства РФ звучит, что действительно проблема есть, ее надо решать. Но теперь это нужно делать через внесение изменений в бюджет текущего года, так как бюджет на 2020-2022 годы формировался в августе, когда нам надо было уточнять ПСД. Мы с мэром и губернатором будем работать в этом направлении. У нас в этом плане очень конструктивное сотрудничество. У меня была задача — еще раз напомнить правительству РФ о проблеме, и я внесла соответствующую поправку в бюджет. Дальше ее решать будет губернатор, а я  отслеживать поступление средств. На сегодня необходимы 2,2 млрд рублей, которые должны поступить в регион в течение двух лет, чтобы к МЧМ-2023 мы могли сдать станцию. Время еще есть, и в панику впадать не надо. Такие суммы в бюджете по мановению волшебной палочки не появляются. Лично я думаю, что эта проблема будет решена.

— И когда примерно появится ясность?

— Думаю, будет ясно уже к внесению первых корректировок в федеральный бюджет 2020 года — в апреле.

Межбюджетные перекосы

— Почему федеральный бюджет — профицитный, областной — бездефицитный, бюджет Новосибирска — дефицитный. Нет ли здесь перекоса?

— Перекос в следующем. Федеральный бюджет действительно профицитный (профицит  1,4 трлн рублей) — при тотальном недофинансировании федеральных полномочий в регионы. То есть деньги придерживают, регионам не дают. Чтобы получить какие-то грантовые деньги, регионы заставляют выполнять ряд обязательств: повышение производительности труда, увеличение налогооблагаемой базы, профицитный или как минимум бездефицитный бюджет и др. Только тогда они получают финансовую поддержку из федерального бюджета в виде гранта. В свою очередь, регионы недофинансируют собственные расходные обязательства, чтобы «выглядеть красиво» перед федеральным центром. Но у нас хотя бы профицит не ставят. А есть регионы, которые рисуют большой профицит, при этом у них повсеместно протекают кровли, стоят неотремонтированные здания учреждений образования и здравоохранения.

Теперь самое главное. Наша область за высокие показатели в социально-экономическом развитии региона получает грант в размере 1,4 млрд рублей. Его можно тратить куда угодно, распределять будут депутаты Законодательного собрания.

— Дефицит бюджета Новосибирска проистекает именно из этой ситуации?

— По муниципалитетам дефицит составляет в стране 360 млрд рублей. Крупные города являются донорами для регионов. Они зарабатывают деньги, которые тратятся регионами по перекошенной налоговой системе и перекошенным межбюджетным отношениям, о них я уже упоминала. Поэтому из городов-доноров выгребают все, не оставляя им ничего для собственного развития. Это очень серьезная проблема — не только Новосибирска, но и всех крупных городов России. Я об этом постоянно говорю на федеральном уровне. В правительстве РФ, в Министерстве финансов не понимают, что рубят сук, на котором сидят, что если они подрежут экономики крупных городов, то не получат поступлений в бюджет. Крупным городам надо оставлять деньги на развитие. Нужно дать им возможность финансировать необходимые расходные обязательства, чтобы развивать муниципалитет. Но все деньги выгребают. Что муниципалитетам остается делать в такой ситуации? Либо увеличивать дефицит, либо брать коммерческие кредиты, чтобы элементарно содержать город в порядке. В этом беда всех крупных городов России, кроме Москвы.

По данным Министерства финансов РФ, федеральный бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов предполагает следующие параметры. Доходы бюджета в 2020 году составят 20,3 трлн рублей (2021-й — 21,2 трлн, 2022-й — 22 трлн). Расходы предусмотрены в 2020 году в размере 19,5 трлн рублей (20,6 и 21,7 трлн рублей).

Беседовала Евгения Серегина

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