«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Каких «сюрпризов» ждать?

— Вера Анатольевна, Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на ближайшие три года. Можете оценить его основные плюсы и минусы?

— Из плюсов могу отметить некоторое увеличение доходной части. Хотя, на мой взгляд, это, скорее, минус, так как рост бюджета происходит не за счет нефтегазовых доходов, а за счет роста налоговой нагрузки.

Из плюсов: все субсидии, субвенции и дотации регионам уже распределены. Ранее их распределение часто шло до 15 февраля, а соглашения с регионами по госпрограммам и нацпроектам подписывались до начала марта. В итоге получалось, что, после подготовки конкурсной документации, розыгрыша лотов на торгах федеральные деньги до регионов доходили уже во второй половине года — и асфальт подрядчики клали на дороги в ноябре, когда выпадал снег. Сейчас уже с января регионы, получив лимиты, могут проводить конкурсные процедуры. Это, пожалуй, все плюсы, которые я могу назвать. Больше даже придумать не могу.

— Вы говорите, что доходная часть бюджета растет за счет увеличения налоговой нагрузки. О каких налогах идет речь?

— Я не против роста налоговой составляющей в доходной части, но только в том случае, если это происходит за счет появления новых предприятий, создания новых рабочих мест, увеличения поступлений по налогу на прибыль за счет роста бизнеса действующих предпринимателей. Но у нас имеющиеся налоги фактически просто увеличивают в размерах, а потом хвалятся, что «слезаем с нефтяной иглы и ненефтегазовых доходов в бюджете больше, чем нефтегазовых». На самом же деле речь идет о ежегодном повышении НДС, акцизов. С 2020 года правительство отменяет режим ЕНВД для предпринимателей, что приведет к резкому росту нагрузки на бизнес и убьет множество частных предприятий.

— Насколько серьезно, по вашим оценкам, это ударит по среднему и малому бизнесу?

— На них придется весь удар. Крупный бизнес у нас защищен законами. Более 2 трлн рублей — это налоговые льготы нефтегазовой отрасли, которые не поступают в бюджет. Это все пролоббировано большинством голосов в Госдуме. А вот малый и средний бизнес ничем не защищены. Все, что говорят про программы по его защите и поддержке, — это пустая болтовня. В результате за 2018 год в России были закрыты в 2,14 раз больше ИП, чем открыты.

Еще одна новость касается эксперимента, который проводится в четырех регионах России, по налогу на профдоход для самозанятых. Сегодня этот статус получили 280 тысяч человек. Нас убеждают, что люди сами пошли в налоговую и сами зарегистрировались. Напомню, они платят налог в 4%, если не имеют наемных работников, при работе с физлицами, и 6% при работе с юрлицами. Из этих процентов 1,5% идут в ФОМС, а остальные — в региональный бюджет. Но при этом, обратите внимание, в пенсионный фонд не идет НИЧЕГО! Эти люди более-менее нормальную пенсию не заработают, у них будет только социальная пенсия. Для чего это сделано? Чтобы регионы согласились этот налог ввести. Субъекты федерации, по сути, купили этой приманкой, поскольку все они закредитованы, недофинансированы, в долгах. Хоть какая-то копейка в бюджет — для них приманка. Сейчас 19 регионов дополнительно к тем четырем, которые уже участвуют в эксперименте (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), изъявили желание ввести этот налог. В их числе и Новосибирская область.

— Вы от плюсов перешли к минусам в федеральном бюджете на 2020-2022 годы, а также в экономике в целом…

— Чтобы перечислить все минусы, понадобятся несколько часов. Назову основные. Во-первых, принятый бюджет не обеспечивает рост экономики страны. Мы, согласно задачам, поставленным президентом РФ, должны войти в топ-5 ведущих экономик мира. А у нас темп роста на 2020 год запланирован на уровне 1,7% — при мировом чуть более 3,5%.

Во-вторых, каждый бюджет должен работать на улучшение благосостояния населения. Мы сегодня имеем рост располагаемых доходов граждан на уровне 0,1%, и это только по данным Росстата. Фактически 2020 год будет седьмым годом подряд, когда реальные располагаемые доходы населения падают.

В-третьих, инфляция на 2020 год запланирована на уровне 3%. Но давайте посмотрим, какими путями этот показатель достигается? Людям не увеличивают ни зарплаты, ни пенсии. Покупать им не на что. Как следствие — «загибается» экономика.

Далее — госпрограммы. Надо видеть цели, на которые эти программы ориентируются, а они все размыты, многие показатели, которые в них указаны, отследить вообще невозможно. Например, предполагается повышение производительности труда на 0,5%. На мой взгляд, госпрограммы размазывают деньги по разным направлениям, не учитывая приоритеты регионов.

Мы обваливаемся стремительно. Самое интересное: чем больше мы обваливаемся, тем радужнее строятся перспективы и бравурнее кричат об успехах. Думаю, ничего хорошего ждать не стоит.

Что-то перепадет и региону

— Если говорить о регионах, то правительство нашей области и мэрия Новосибирска постоянно говорят о привлечении федеральных средств по ряду направлений…

— Региону, безусловно, перепадет из федерального бюджета. Во-первых, это субсидии, которые уже прописаны в облбюджете, средства софинансирования при участии в госпрограммах и нацпроектах. Кстати, о нацпроектах… Изначально регионы рассчитывали, что федеральное софинансирование при реализации заложенных в них программ будет 95–99%. Но фактически получилось, что многие объекты из госпрограмм просто «перетащили» в нацпроекты, а принципы их финансирования не изменились. В программах оно было разное — 70/30, 60/40, 50/50. К примеру, у нас по театру Афанасьева федеральное софинансирование составляет 50/50, но при этом объект находится в нацпроекте. Как это вообще понимать?

Тем не менее мы входим в госпрограммы и претендуем на разного рода субсидии: дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности области — 6,4 млрд рублей, компенсацию на повышение зарплат бюджетникам — 2,5 млрд рублей, на жилищное строительство — 866 млн, на программу «Городская среда», что важно для Новосибирска, — 789 млн рублей, на малое и среднее предпринимательство — 205 млн, на «Безопасные и качественные дороги» — 1 млрд. Также для области интересны субсидии на ремонт и реконструкцию домов культуры — всего 19 млн, на поддержку культуры — 112 млн, на физкультуру и спорт — 2 млрд на волейбольный центр.

— Одним из актуальных вопросов для Новосибирска сейчас является строительство станции метро «Спортивная»? Мэр Новосибирска говорит, что пока еще нет понимания по федеральным деньгам, которые необходимы для реализации этого объекта…

— Была договоренность о том, что нам нужна помощь, федеральное софинансирование на строительство этой станции. По объекту подготовлена проектно-сметная документация, но требования к таким проектам корректируются, и ПСД тоже меняется. В такой ситуации оказались не только мы. Многим регионам сейчас приходится доводить документацию до соответствия изменившимся нормативам.

По станции «Спортивная» у нас есть ПСД, экспертиза и ценовой аудит. Стоимость проекта станции — 2,6 млрд рублей. В нее уже вложено 388 млн муниципальных и региональных средств, а вот федеральных денег в этой строчке до сих пор нет. Сейчас идет спор с Минтрансом РФ, который говорит о том, что это слишком затратно, и предлагает посмотреть другие варианты, например наземные трамваи. Но это — вариант для европейской части страны, там если бывают температуры -30, то, как правило, всего несколько дней. У нас они могут стоять месяц. И как люди будут на трамвае ездить, как это будет выглядеть?! Для Сибири это не вариант.

В высказываниях руководства комитета и представителей правительства РФ звучит, что действительно проблема есть, ее надо решать. Но теперь это нужно делать через внесение изменений в бюджет текущего года, так как бюджет на 2020-2022 годы формировался в августе, когда нам надо было уточнять ПСД. Мы с мэром и губернатором будем работать в этом направлении. У нас в этом плане очень конструктивное сотрудничество. У меня была задача — еще раз напомнить правительству РФ о проблеме, и я внесла соответствующую поправку в бюджет. Дальше ее решать будет губернатор, а я — отслеживать поступление средств. На сегодня необходимы 2,2 млрд рублей, которые должны поступить в регион в течение двух лет, чтобы к МЧМ-2023 мы могли сдать станцию. Время еще есть, и в панику впадать не надо. Такие суммы в бюджете по мановению волшебной палочки не появляются. Лично я думаю, что эта проблема будет решена.

— И когда примерно появится ясность?

— Думаю, будет ясно уже к внесению первых корректировок в федеральный бюджет 2020 года — в апреле.

Межбюджетные перекосы

— Почему федеральный бюджет — профицитный, областной — бездефицитный, бюджет Новосибирска — дефицитный. Нет ли здесь перекоса?

— Перекос в следующем. Федеральный бюджет действительно профицитный (профицит — 1,4 трлн рублей) — при тотальном недофинансировании федеральных полномочий в регионы. То есть деньги придерживают, регионам не дают. Чтобы получить какие-то грантовые деньги, регионы заставляют выполнять ряд обязательств: повышение производительности труда, увеличение налогооблагаемой базы, профицитный или как минимум бездефицитный бюджет и др. Только тогда они получают финансовую поддержку из федерального бюджета в виде гранта. В свою очередь, регионы недофинансируют собственные расходные обязательства, чтобы «выглядеть красиво» перед федеральным центром. Но у нас хотя бы профицит не ставят. А есть регионы, которые рисуют большой профицит, при этом у них повсеместно протекают кровли, стоят неотремонтированные здания учреждений образования и здравоохранения.

Теперь самое главное. Наша область за высокие показатели в социально-экономическом развитии региона получает грант в размере 1,4 млрд рублей. Его можно тратить куда угодно, распределять будут депутаты Законодательного собрания.

— Дефицит бюджета Новосибирска проистекает именно из этой ситуации?

— По муниципалитетам дефицит составляет в стране 360 млрд рублей. Крупные города являются донорами для регионов. Они зарабатывают деньги, которые тратятся регионами по перекошенной налоговой системе и перекошенным межбюджетным отношениям, о них я уже упоминала. Поэтому из городов-доноров выгребают все, не оставляя им ничего для собственного развития. Это очень серьезная проблема — не только Новосибирска, но и всех крупных городов России. Я об этом постоянно говорю на федеральном уровне. В правительстве РФ, в Министерстве финансов не понимают, что рубят сук, на котором сидят, что если они подрежут экономики крупных городов, то не получат поступлений в бюджет. Крупным городам надо оставлять деньги на развитие. Нужно дать им возможность финансировать необходимые расходные обязательства, чтобы развивать муниципалитет. Но все деньги выгребают. Что муниципалитетам остается делать в такой ситуации? Либо увеличивать дефицит, либо брать коммерческие кредиты, чтобы элементарно содержать город в порядке. В этом беда всех крупных городов России, кроме Москвы.

По данным Министерства финансов РФ, федеральный бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов предполагает следующие параметры. Доходы бюджета в 2020 году составят 20,3 трлн рублей (2021-й — 21,2 трлн, 2022-й — 22 трлн). Расходы предусмотрены в 2020 году в размере 19,5 трлн рублей (20,6 и 21,7 трлн рублей).

Беседовала Евгения Серегина