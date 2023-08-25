Мотодром построят на свалке рядом со СмартСити под Новосибирском

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и эксплуатирующая организация Барышевского полигона ТБО рассматривают варианты комплексной реабилитации территории полигона с использованием порядка 2️ млн куб. м. золошлаковых материалов ТЭЦ-5.

— На месте объекта после его рекультивации может быть создана парково-рекреационная зона, в том числе с трассами для вело- и мотокросса, — сообщил директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков.

Он сообщил, что компания готова обеспечить поставку всего необходимо объёма инертного материала для реализации проекта, а также финансировать разработку проекта по рекультивации объекта и проведение государственных экспертиз.

Напомним, полигон ФГБУ «ЖКХ ННЦ» находится между Академгородком и Кольцово, вблизи перспективных объектов «СмартСити Новосибирск» крупнейшего проекта зоны опережающего развития «Наукополис». Собственник объекта — Министерство науки РФ. С июля 2021 года он официально перестал принимать твердые коммунальные отходы, так как на площадке закончилось место для складирования. Работал полигон с 1986 года, вначале как стихийная свалка, которая была закрыта в 2011 году. После этого вторая очередь работала, как официальный полигон по утилизации мусора, который завозился на площадку с Советского района и ближайших населенных пунктов Новосибирского района. Летом 2021 года врио директора ФГБУ «ЖКУ ННЦ» Валерий Кисс рассказывал Infopro54, что полигон готовят к рекультивации.

Стоит отметить, что юридический стар первая очередь проекта «СмартСити» получила весной 2023 года. На «Технопроме – 2023» стало известно, что при его строительстве может быть использован опыт подрядчика из Саудовской Аравии, который возводит город NEOM, который основан на новых решениях и будет посвящен цифровой экономике.

Напомним, ранее мотодром с трассами для вело- и мотокросса «Сибирское кольцо» планировали построить рядом с ТЭЦ-5 на площади около 100 га. Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако, проект был заморожен.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.

Ранее редакция сообщала о том, что золошлаки планируют использовать при строительстве Восточного обхода.