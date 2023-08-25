Мотодром построят на свалке рядом со СмартСити под Новосибирском

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и эксплуатирующая организация Барышевского полигона ТБО рассматривают варианты комплексной реабилитации территории полигона с использованием порядка 2️ млн куб. м. золошлаковых материалов ТЭЦ-5.
— На месте объекта после его рекультивации может быть создана парково-рекреационная зона, в том числе с трассами для вело- и мотокросса, — сообщил директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков.
Он сообщил, что компания готова обеспечить поставку всего необходимо объёма инертного материала для реализации проекта, а также финансировать разработку проекта по рекультивации объекта и проведение государственных экспертиз.
Стоит отметить, что юридический стар первая очередь проекта «СмартСити» получила весной 2023 года. На «Технопроме – 2023» стало известно, что при его строительстве может быть использован опыт подрядчика из Саудовской Аравии, который возводит город NEOM, который основан на новых решениях и будет посвящен цифровой экономике.
В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.
Ранее редакция сообщала о том, что золошлаки планируют использовать при строительстве Восточного обхода.
Иллюстрация – пресс-службы СГК
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