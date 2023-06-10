В Новосибирске строительный мусор накрыли баннером с фотографией участника СВО

В Новосибирске строительный мусор во дворе дома на улице Чаплыгина накрыли баннером с портретом участником спецоперации. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Это возмутило жителей. На место приехали специалисты ОНФ. После объяснений рабочий на площадке навёл порядок, баннер с героем убрали. Но специалисты не оставят случай без внимания и, когда выяснят ответственного за инцидент, обратятся в мэрию.

Александр Овсянников, чья фотография была размещена на баннере, был награжден медалью «За отвагу».

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб житель Черепановкого района Алексей Дорохов.

— В мирное время Алексей работал в пожарной команде воинской части. Отличался активной гражданской позицией, никогда не отказывал в помощи, был примерным семьянином — воспитывал двоих сыновей, — говорится в сообщении администрации района.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подросток спас девочку, но сам утонул.