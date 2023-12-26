Рынок МФО продолжает трансформацию, и это еще не предел

Темпы роста замедляются

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе СРО «МиР», по итогам трех кварталов 2023 года совокупный объем микрозаймов в РФ достиг 348,1 млрд рублей. За квартал показатель вырос на 5,5%, за год — на 18,2%.

— Несмотря на обновление рекордного показателя за последние несколько периодов, темпы роста замедлились на фоне ряда вступивших в силу ограничений, — констатируют в СРО «МиР». — В четвертом квартале по традиции мы ожидаем роста спроса на заемные средства со стороны физических лиц, однако реальные выдачи и уровень одобрения будут зависеть от внутренней политики той или иной МФО. Сейчас доля одобрений находится на достаточно консервативном уровне (не более 25-27%), и подавляющее число заявок от первичных клиентов не проходит скоринг.

На рынке Сибири, как и в целом по стране, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества микрокредитных компаний, связанная в том числе с ростом регуляторных требований. Об этом Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Сибирском ГУ ЦБ.

— Одновременно наблюдается рост объема операций МФО, что в целом свидетельствует о развитии рынка. Также мы отмечаем повышение активности на рынке МФО предпринимательского финансирования, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

«Стеклянный потолок» 2023 года

Сергей Жаботинский к ключевым изменениям рынка МФО в 2023 году относит новые регуляторные меры. По его словам, прежде всего речь идет о необходимости соблюдения микрофинансовыми организациями макропруденциальных лимитов. При этом с 1 октября эти лимиты стали еще жестче.

— Такие ограничения оказывают прямое влияние на структуру необеспеченного потребительского кредитования за счет ограничения доли рисковых микрозаймов в общем объеме выдач. Иными словами, эта мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан, которые большую часть своего дохода тратят на погашение задолженности, — напоминает Жаботинский.

Следующее важное изменение — снижение с 1 июля дневной процентной ставки с 1% до 0,8% в день и коэффициента предельного размера задолженности с 1,5 до 1,3 от суммы займа. Цель здесь та же — снизить долговую нагрузку людей.

— Меры достаточно чувствительные, но многие МФО смогли успешно адаптироваться к ним, и рынок в целом показал рост относительно аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев 2023 года портфель основного долга вырос на 16%, за весь 2022 год — только на 11%. Причина такой динамики — стабильно высокий спрос на микрозаймы у людей, которым в силу тех или иных причин недоступно традиционное банковское кредитование. Дополнительно отмечу, что выросла клиентоориентированность многих МФО и их конкуренция за надежных заемщиков, — пояснил Сергей Жаботинский.

Елена Клецова, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ, кандидат экономических наук, также считает, что ключевыми трендами рынка МФО в 2023 году были трансформация, адаптация и изменение бизнес-моделей.

— Это произошло из-за ужесточения политики выдачи необеспеченных кредитов Банком России на фоне высоких темпов потребительского кредитования и микрофинансирования. Были введены новые лимиты кредитования для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН). Для банков лимит на заемщиков с ПДН более 80% снизился с 20% до 5% от объема выдач, а для заемщиков с ПДН от 50% до 80%, которым банки ранее могли выдавать необеспеченные кредиты без ограничений, был установлен лимит в 30% от выдач, — комментирует Клецова. — Макропруденциальные лимиты (МПЛ) также были снижены для микрофинансовых организаций. Для заемщиков с ПДН 80% лимит уменьшился с 30% от суммы займов до 15%. Для заемщиков, чей ПДН составлял от 50% до 80%, впервые введен лимит в размере 30% от всех выдаваемых займов.

При этом эксперт подчеркивает, что для банков лимиты были сокращены сильнее, чем для МФО, что вызвало переход части банковских клиентов к МФО. Причем для МФО это стало возможностью привлечь более качественных клиентов, которые обслуживались в банках, но в этом году получили отказ в финансировании.

В СРО «МиР» редакции напомнили, что рынок микрофинансирования в РФ постоянно находится в процессе трансформации, в том числе по причине новых законодательных инициатив. Чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден постоянно перестраивать модели и подстраиваться под новые реалии.

— Сейчас мы видим, что вопрос выполнения требований и удержания финансовых показателей на приемлемом уровне решился путем внедрения новый технологий. При этом компании «уперлись в стеклянный потолок» и возможности органического роста себя исчерпали, поэтому трансформация следующего периода — это слияния и поглощения, а также выходы в новые секторы, — констатируют в СРО «МиР».

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», напоминает, что в качестве главного инструмента борьбы с закредитованностью населения регулятор избрал макропруденциальные лимиты, дав понять, что стратегия снижения долговой нагрузки россиян с их помощью будет реализовываться планомерно на протяжении ближайших лет. По его оценке, ограничения в этом направлении затронут весь сектор и выведут МФО на новый виток трансформации бизнес-процессов.

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), считает, что по итогам года рынок микрофинансирования в стране показывал уверенный рост: увеличился совокупный объем микрозаймов, росли и портфели игроков.

— Однако повышение показателей не сказалось на рентабельности — она, по сравнению с предыдущими годами, снизилась. И этому были вполне объяснимые причины. 2023-й стал годом, когда регулятор предпринимал множество шагов, призванных справиться с высокой закредитованностью населения. А уже они оказали значительное влияние на весь рынок кредитования — микрофинансового и банковского, — говорит Шарапов. — Все эти факторы сказались на доходности компаний. Как следствие — уменьшение числа игроков: компании с небольшим объемом капитала покинули рынок, не справившись с новыми вводными.

Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер», напоминает, что на текущий момент на российском долговом рынке представлен 71 выпуск биржевых и коммерческих облигаций от 18 эмитентов, которые относятся к микрофинансовым организациям.

— Объем выпусков по непогашенному номиналу составляет чуть менее 27 млрд рублей. В 2023 году состоялись 29 новых размещений на общую сумму 12,9 млрд рублей. В целом сектор можно признать рискованным — максимальный уровень рейтинга BBB- попадает в категорию high yield или высокодоходных облигаций, — подчеркивает эксперт.

Ожидания от 2024 года

Елена Клецова не исключает, что с учетом курса, проводимого ЦБ РФ на регулирование отрасли, в 2024 году вероятно дальнейшее уменьшение максимального значения дневной процентной ставки.

— В рамках среднесрочного временного горизонта участники рынка прогнозируют снижение данного показателя до 0,5%. В тенденции снижения дневной ставки есть некоторые риски для МФО, — рассуждает эксперт. — Этот тренд может привести к снижению доходов МФО, а значит, ухудшению условий для заемщиков: микрофинансовые организации могут предпринять решение об ужесточении условий выдачи займов и ориентировании на более ограниченный круг заемщиков.

В СРО «МиР» полагают, что если не будет никаких сильных рыночных потрясений, то в следующем году рынок может показать прирост, однако он будет более скромный и показатели будут сильно варьироваться от компании и той политики, которую она ведет. По оценке экспертов СРО «МиР», определенный вклад в рост рынка в 2024 году внесут банковские МФО, где пока еще есть органический рост за счет «перенаправления» клиентов из банковского потока.

— Изменения 2023 года действительно стали для отрасли беспрецедентными, поэтому я не прогнозирую каких-то глобальных перемен в 2024 году. Несмотря на серьезность действий регулятора, главная его цель — стабилизировать экономическую ситуацию в стране, а не сделать условия для бизнеса и тем более людей непомерно сложными, — уверен Константин Шарапов. — Микрокредитование — важнейшая часть финансовой сферы государства, и регулятор это прекрасно понимает. Поэтому в 2024 году мы продолжим учиться работать с тем, что есть сейчас, но, конечно, все будет зависеть от конкретной ситуации в стране и тех изменений, которые могут произойти.

Еще одно новшество 2024 года, о котором сообщили «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, — при выдаче кредитов у россиян будут требовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), его решили сделать идентификатором для установки самозапрета.

Роман Макаров считает, что одной из ключевых целей в 2024 году станет дальнейшее совершенствование скорингов для отбора максимально качественных заемщиков с низкой долговой нагрузкой.

— Однако важно иметь в виду, что отдельно взятое ужесточение оценки клиентов не уменьшает количество заемщиков с высокой кредитной нагрузкой, а кредитная нагрузка не связана напрямую с платежной дисциплиной. Последующее усиление требований по МПЛ может привести к лишению возможности получить заемные средства определенной части платежеспособного населения, — рассуждает собеседник Infopro54. — В совокупности с другими нововведениями реальность 2024 года потребует от кредиторов в первую очередь значительных инвестиций в технологии. Поэтому есть все основания полагать, что в наступающем году мы продолжим наблюдать уход с рынка небольших игроков с ограниченными финансовыми и IT-ресурсами вместе с последующей консолидацией отрасли вокруг ТОП-игроков.

Еще один тренд и стимул к консолидации рынка в будущем году, по оценке Макарова, — конкуренция за качественных клиентов. Он ожидает, что в 2024 году МФО будут выходить на смежные рынки с новыми продуктами, в том числе с аналогичными банковским.

— Этот тренд будет усиливаться в контексте роста числа клиентов, переходящих в МФО из банков. Но не все компании окажутся готовыми к такой гонке — те, кто не сможет адаптировать свое предложение под нужды потребителей и занять свою нишу, будут вынуждены покинуть рынок. По нашим оценкам, в ближайшем году реестр ЦБ могут покинуть 15-20% МФО, — прогнозирует Макаров.

Максим Чернега считает, что в 2024 году рынок МФО в России ожидает момент истины. Ему предстоит пройти через погашение 22 выпусков на общую сумму 8,5 млрд рублей, а рефинансироваться придется по более высоким ставкам, чем были.

— В условиях регуляторного давления на сектор МФО и повышенных требований со стороны инвесторов к доходности сделать это будет или проблематично, или станет оказывать давление на рентабельность бизнеса, — не исключает Чернега. — С другой стороны, эмитенты вполне научились справляться с ситуацией высоких ставок, размещая бумаги с плавающей ставкой купона или «лесенкой» с понижением ставки во времени. На фоне ожидаемой либерализации ДКП к концу следующего года (если она действительно произойдет), это поможет снизить долговую нагрузку.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок цивилизованного взыскания долгов штормит от «серых» игроков.

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