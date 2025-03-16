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Хилокский 2.0: овощной рынок с мигрантами планируют построить среди жилых домов в Новосибирске

  • 16/03/2025, 10:53
Автор: Ольга Кирсанова
Хилокский 2.0: овощной рынок с мигрантами планируют построить среди жилых домов в Новосибирске
Жители микрорайона бьют тревогу

На микрорайоне «Палласа» в Новосибирска неожиданно появился  баннер об открытии оптового овощного рынка.

«Скоро открытие плодово-овощного рынка», — гласит растянутый в жилмассиве плакат, на котором изображены план строительства, многочисленные ящики с соответствующей продукцией и люди не славянской внешности. Стенд с информацией появился на том месте, где планировалось строительство одноподъездной высотки.

Увидев растянутый баннер с «радостной новостью», местные жители взбунтовались. Люди опасаются, что их спокойной жизни пришёл конец.

Хилокский 2.0: овощной рынок с мигрантами планируют построить среди жилых домов в Новосибирске

— Навряд ли там земля выкуплена. Должна быть свечка одноподъездная.

— Будем всем микрорайоном таджикский учить.

— Почти напротив новой «Пятёрочки». С хилокского погнали, теперь у нас будет здесь рынок.

— Надо администрации Кировской вопрос задать, через решаем вместе, почему это позволяется? Овощных не хватает или у нас тут харчевней мало?

— Нужно срочно собирать подписи и бороться с ними.

— Если они в следующем году построят закрытое помещение, то их уже не сдвинуть будет.

— Я поднимала вопрос по поводу строительства на этом месте площадки для выгула собак, мне популярно объяснили, что для собак площадку ставить нельзя, потому что там деревья зелёные не разрешат их спиливать, ок, пожалуйста. Всё можно. Возмущению нет предела.

— У себя в Узбекистане пусть пятачок выбирают и экономику своей страны развивают.

— За Хилокский взялись когда дошло до Бастрыкина, перенеслись сюда, будет тоже самое что было там. Не проведи Господи.

Хилокский 2.0: овощной рынок с мигрантами планируют построить среди жилых домов в Новосибирске

Жители всего Затулинского жилмассива массово отправляют обращения-протесты против «оптовки» губернатору региона и на портал «Решаем вместе». Так же планируют обратиться к депутатам Горсовета, закреплённым за Кировским районом: Евгению Подгорному, Александру Тарасову и Олегу Ситкину. Кроме того, новосибирцы заявляют о готовности выйти на пикет против «Хилокского 2.0».

Напомним, в начале марта с Хилокского рынка на оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской стали перемещаться местные торгаши. Как отметил председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, Хилокский рынок находится на пороге больших перемен.

— Начался массовый переезд оптовых торговцев фруктами и овощами с Хилокского рынка в Верх-Тулу. Прямо сейчас наблюдается движение фур с плодоовощной продукцией в направлении нового места дислокации. По имеющейся информации, решение о перемещении оптовой торговли уже принято, несмотря на попытки некоторых предпринимателей сохранить прежнее расположение, — заявил активист.

Он подчеркнул, что на самом Хилокском рынке ситуация напряженная: продавцы в растерянности, многие пытаются удержаться на старом месте.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии опровергли закрытие Хилокского рынка. До этого продавцы рассказывали  о получении якобы уведомлений об остановке торговли с 17 февраля.

Фото жителей микрорайона.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Хилокский рынок Палласа Оптово-розничные рынки Мигранты


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