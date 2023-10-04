Центральный пляж Наутилус могут вернуть новосибирцам

— Мы видим перспективу в создании зоны отдыха на месте бывшего центрального пляжа Новосибирска «Наутилус», по аналогии с парком «Арена», который расположен по другую сторону дамбы Октябрьского моста. Такие планы у департамента культуры мэрии есть, —сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также он заявил, что в перспективе можно будет говорить и о возвращении самого пляжа.

— Это тоже обсуждается, — пояснил Локоть.

Напомним, пляж «Наутилус» был одним из излюбленных мест летнего отдыха у новосибирцев. В 2019 году пляж закрыли в связи со строительством ледовой арены. На площадке складировали песок для выравнивания рельефа строительной площадки, а также строительные материалы.

В октябре 2021 года компания известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева предложила построить рядом с пляжем «Наутилус» гостиничный комплекс с апартаментами и спортивный кластер с яхт-клубом. Он также планировал вложить в городской пляж «Наутилус» не менее 200 млн рублей.

В начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».

Ранее редакция сообщала о том, что в районе ледовой арены планируется построить водоотвод. Его стоки будут спускаться в Обь через очистные сооружения на стороне арены.