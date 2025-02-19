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Новосибирский производитель рапсового масла планирует выйти в Европу

  • 19/02/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский производитель рапсового масла планирует выйти в Европу
В 2025 году компания намерена в два раза увеличить мощности

Компания ООО «Русское масло» планирует реализовать вторую очередь инвестиционного проекта и увеличить мощности переработки до 32 тысяч тонн семян масличных культур в год. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Генеральный директор компании Павел Яшков подтвердил Infopro54 эту информацию.

— Сейчас мы в год перерабатываем 15,6 тысячи тонн сырья, то есть к концу 2025-го намерены удвоить мощности. Для этого планируем поставить вторую технологическую линию. Объем инвестиций в проект оцениваем примерно в 60 млн рублей, — отметил собеседник редакции.

Полученное после переработки рапсовое нерафинированное масло компания сейчас полностью экспортирует в Китай. В планах — увеличить рынок сбыта за счет выхода в другие страны Юго-Восточной Азии, в частности в Северную Корею и Вьетнам. Кроме того, новосибирский производитель намерен осуществить тестовые поставки масла в Европу.

— Что касается рапсового жмыха, то сейчас мы поставляем его молочным животноводческим хозяйствам в радиусе 300 км от элеватора. Немного вывозим на Алтай и в Центральную Россию. После увеличения мощностей переработки планируем часть жмыха также направлять на экспорт в Китай. Сейчас проходим аттестацию в Государственном таможенном управлении КНР. Это достаточно сложный процесс, — пояснил Павел Яшков.

Собеседник Infopro54 также отметил, что при увеличении мощностей переработки проблем с сырьем у «Русского масла» возникнуть не должно.

— Мы видим, что аграрии наращивают площади посевов масличных культур, поэтому, думаю, сырьем мы будем обеспечены в полной мере. На всякий случае прорабатываем варианты его закупки в Красноярском крае и Кемеровской области, — добавил Яшков.

Напомним, решение о создании ООО «Русское масло» для производства растительных масел собственники АО «Новосибирскхлебопродукт» приняли в конце 2022 года.  Первоначально речь шла о выпуске рапсового и льняного масла. В декабре 2023-го компания запустила первую линию по производству рапсового масла.  По словам Павла Яшкова, сейчас у предприятия есть возможность для выпуска льняного и подсолнечного масла, но нет экономической целесообразности для работы с этим продуктом.

По данным сервиса «Контур Фокус», сейчас по 25% компании принадлежат АО «Новосибирскхлебопродукт», Павлу Яшкову и Игорю Лушникову, 22,5% — у Антона Мягкова, 2,5% — у Николая Черепинского. Выручка компании в 2023 году составила 125 тысяч рублей, чистый убыток — 36 млн.

Напомним, в 2025 году на рынке Новосибирской области ожидается появление еще одного игрока — ООО «Маслов» планирует запустить производство рапсового масла. Мощность переработки двух очередей предприятия составляет около 2 тысяч тонн сырья в сутки.

Ранее редакция сообщала о том, что «Трансхимэкспорт» анонсировал строительство маслоэкстракционного завода для производства масла и шрот в Купинском районе. 

Фото предоставлено Павлом Яшковым.

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Рубрики : Бизнес Промышленность Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск Китай

Теги : экспорт производство масла


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