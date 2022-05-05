Режим закрытого неба на юге и в центральной части РФ продлили еще на одну неделю

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части РФ продлен до 03:45 мск 13 мая, сообщает Росавиация.

— Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, — сказано в сообщении.

Также в пресс-релизе ведомства отмечено, что информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ограничения для полетов гражданской авиации в южной и центральной части России действуют с 24 февраля после начала спецоперации по демилитаризации Украины. С тех пор эти меры неоднократно продлевались.

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили, что россияне смогут вернуть деньги за билеты на рейсы, которые были отменены из-за ограничения работы ряда аэропортов или из-за западных санкций. Авиаотрасли на эти цели выделено более 19,5 млрд руб.