Зачем опять ставить «Ромео и Джульетту»?

Режиссер нового спектакля Алексей Золотовицкий, художник – Александра Новоселова.

Самый главный вопрос, конечно же, зачем вообще в XXI веке ставить в современном театре «Ромео и Джульетту». Сюжетом уже никого не удивишь, оригинальностью – тоже.

Алексей Золотовицкий трактует пьесу как современную трагикомедию с оригинальным текстом в переводе Бориса Пастернака. Сюжет тот же, те же герои, отчаянные, с плохим характером и явно не очень умные. Цепь нелепых, абсурдных и порой смешных поступков привела к катастрофе. Будет ли спойлером сразу рассказать концовку – все умрут?

За художественное оформление спектакля отвечает Александра Новоселова. Она уже сотрудничала с «Первым театром» на спектакле «Мультики». Те, кто посетил эту «страшную сказку 18+» по книге Михаила Елизарова, помнят впечатляющий грим, декорации и костюмы.

Роли Джульетты и Ромео исполнят Дарья Колыванова и Даниил Душкин. Оба – выпускники 2020 года Новосибирского государственного театрального института (мастерская Павла Южакова). «Первый театр» – первый театр в их актерской карьере.

— Бессмысленно в 21 году пытаться рассказать историю, которую никто не знает. В мировой литературе всего 36 сюжетов, все они исследованы вдоль и поперёк, и странно идти в театр, чтобы узнать, чем закончились «Ромео и Джульетта», «Ревизор», «Три сестры» или «Незнайка на Луне». Испокон веков люди слушают одни и те же истории не для того, чтобы узнать, что было дальше, а потому что им нравится их слушать, каждый раз открывая для себя что-то новое — рассказывает Алексей Золотовицкий о спектакле.

Премьера пройдет на Малой сцене театра «Красный факел».