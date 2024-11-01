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Вынесен приговор экс-начальнице отдела опеки одного из районов Новосибирской области

  • 01/11/2024, 19:00
Автор: Артем Рязанов
Вынесен приговор экс-начальнице отдела опеки одного из районов Новосибирской области
Она злоупотребила своими полномочиями и несовершеннолетний лишился жилья

В Новосибирской области экс-начальница отдела опеки и попечительства Карасукского района осуждена за злоупотребление должностными полномочиями.

— Бывшая муниципальная служащая, занимавшая должность начальника отдела опеки и попечительства администрации, в августе 2021 года подготовила постановление за подписью главы района, в соответствии с которым законному представителю несовершеннолетнего жителя Карасука органом опеки и попечительства дано разрешение на продажу дома, принадлежащего несовершеннолетнему, с одновременным приобретением в его собственность благоустроенной квартиры, — говорится в сообщении Карасукского районного суда.

С августа 2021 по июль 2022 года подсудимая, зная, что принадлежащее несовершеннолетнему жилье продано его законным представителем, а деньги похищены матерью потерпевшего, не приняла мер по оспариванию сделки и восстановлению нарушенных прав, что привело к лишению несовершеннолетнего единственного жилья.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

Жилищные права потерпевшего были восстановлены в ноябре 2022 года.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Также она была лишена права занимать должности в органах местного самоуправления на два года.

Ранее редакция сообщала о том, что дрессировщики медведей Герасимовы вновь проиграли суд в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com. автор- rawpixel-com

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд отдел опеки злоупотребление полномочиями


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