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Продавца, которая жаловалась на мигранта-мясника, ищет полиция в Новосибирске

  • 08/05/2024, 17:52
Автор: Алёна Пятенок
Продавца, которая жаловалась на мигранта-мясника ищет полиция в Новосибирске
Человек в гражданском пришел на рынок и пытался у коллег женщины узнать, где она сейчас работает.

Смелая сибирячка Оксана, не побоявшаяся написать заявление на таджика-мясника, который на рынке публично проклинал бойцов СВО и бросался на продавцов с ножом и топорами, теперь опасается за свою безопасность.

Сегодня, 8 мая, на рынок, где происходили ЧП, пришел мужчина в гражданской одежде, представился сотрудником МВД, и задавал работникам странные вопросы.

― Он подошел к продавцу в отделе, она новенькая. Представился полицейским, показал удостоверение, там была какая-то плохо читаемая нерусская фамилия. Стал расспрашивать про меня. Потом начал интересоваться книгой жалоб и предложений, где можно посмотреть положительные отзывы на Далерджона.  Девушка растерялась, конечно. Хотя о конфликте она наслышана уже. Дальше этот мужчина подошел к охраннику и пояснил, что ищет свидетелей по делу Далерджона. Мне не понятно, зачем приходил этот сотрудник МВД, зачем ему хорошие отзывы и люди, которые дали показания? Мясник уже арестован и обвиняется в нескольких преступлениях. Все показания я уже дала в Следственном комитете, там есть все мои данные и контакты. Зачем полиция интересуется? Дело даже не у них в производстве, ― рассказала Infopro54 Оксана.

В Следственном комитете редакции подтвердили, что все материалы по уголовному делу расследуются их сотрудниками.

Оксана теперь сомневается был ли это настоящий полицейский или кто-то из друзей Далерджона пытается ее найти для мести. Возможна и другая версия, что это реальный сотрудник МВД, который пытается обелить таджика. Ведь Далерждон, по словам продавцов, часто хвастался раньше, что у него в местном отделе все схвачено и ему ничего не будет.

Мы направили запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой опознать человека на фото и предоставить информацию о том, кто его уполномочил вмешиваться в дела СК.

Ранее редакция сообщала, что Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для мигранта, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ и хулиганстве. В СИЗО Далержон пробудет до 1 июня.

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Источник фото: судебный департамент НСО/скриншот с видео с камер наблюдения.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок Мигрант-мясник МВД Далерджон


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