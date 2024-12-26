Ритейлеры в Новосибирске начали фиксировать цены на картофель

Картофель в Новосибирской области стал рекордсменом года по росту цен. Если в январе килограмм этого корнеплода можно было купить за 24,60 рублей, то сегодня его не приобретешь, дешевле чем за 50 рублей. И цена на этот овощ подпрыгнула не только в нашем регионе, но и по всей России. Поэтому ритейлеры и производители начали фиксировать цены на некоторые виды картофеля. Одними из первых на это пошли сети «Пятерочка» и «Чижик», которые представлены в Новосибирске.

Ритейлеры и производители на федеральном уровне договорились о фиксации цен на немытый корнеплод в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм.

— Решение о фиксации цен подтвердила X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке овоща, либо заключают новые. Сейчас продолжаются переговоры на эту тему с другими федеральными сетями и производителями,— рассказал «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Собеседник издания уточнил, что один человек в среднем употребляет 54 кг. картофеля в год, то есть в месяц — 4,5 кг. И этот месячный объем не должен быть на прилавке дороже, чем 400 рублей, уверен он.

Сейчас в новосибирских супермаркетах «Пятерочка» цена на картофель начинается от 47,99 руб. за килограмм (красная цена, фасованный). При этом кило немытого и нефасованного корнеплода продается за 59,99 руб. Самый дорогой, красный и мытый, овощ можно купить за 79,99 руб.

Интересно, что в онлайн-каталоге сети по Московской области этот корнеплод можно купить минимум за 67,49 руб. за килограмм.

Напомним, в начале ноября на прилавках новосибирских магазинов стоимость картофеля начиналась от 44 рублей. Максимум составлял 82 рубля. В «Пятерочке» этот овощ можно было купить по минимальной цене — 47 рублей, а максимум — за 83 рубля. При этом, продавцы утверждали, что резкого роста стоимости картофеля в нашем регионе в 2024 году не было. Цены поднимались вверх, но это происходило медленно и планомерно. Опасения у менеджеров торговых залов вызывало лишь качество корнеплода.

Ранее редакция сообщала о том, что торговые сети в регионе планируют обязать заключать дополнительные контракты для формирования запасов овощей и картофеля.