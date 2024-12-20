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Цены на сливочное масло подскочили на 70 процентов за год в Новосибирске

  • 20/12/2024, 12:00
Цены на сливочное масло подскочили на 70 процентов за год в Новосибирске
Картофель подорожал в два раза

За прошедший год в Новосибирске подорожали практически все продукты из привычной для горожан потребительской корзины. Но больше всего поднялись цены на сливочное масло, икру лососевых рыб и картофель. Такие данные следуют из новой статистики потребительских цен, опубликованной Новосибирскстатом.

Безусловным рекордсменом по росту цен стало сливочное масло.  На начало текущего года один килограмм этого продукта стоил 884 рубля. К середине ноября его средняя цена достигла 1217 рублей, а к 16 декабря поднялась до 1259 рублей.

Вслед за маслом тянуться цены и на другие молочные продукты. Так, стоимость сливок питьевых за год выросла на 50 рублей, с 247 рублей до 297 рублей. Ровно, как и на сметану, с 250 рублей цена поднялась до 300 рублей. При этом еще в ноябре сметана стоила 287 рублей.

Более чем в два раза подорожала с начала года картошка. Если в январе килограмм этого корнеплода можно было купить за 24,60 рублей, то сегодня его не приобретешь, дешевле чем за 50 рублей. Подпрыгнула цена и на капусту белокочанную с 24 рублей в начале года до 42 рублей — в конце.

На 30 % увеличилась стоимость икры лососевых рыб. Килограмм зернистой в январе этого года стоил в среднем по городу 6 338 рублей, а к середине декабря цена достигла 8 500 рублей. Подорожала и рыба соленая, маринованная и копченая —  с 612 рублей за килограмм в начале года до 742 рублей к последнему месяцу года.

Помимо этого, почти на 20% стали дороже детские фруктово-ягодные консервы, с начала года цена на них выросла почти на 100 рублей, с 515 рублей до 602 рублей.

Напомним, на начало декабря лидером в ценовой «гонке» в Новосибирской области стала говядина — ощутимый скачок произошёл в сентябре-октябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её цена выросла на 31% — до 502 руб. за полкило.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил продлить соглашение о стабилизации цен на масло в Новосибирске. Торговые сети также обяжут заключать дополнительные контракты для формирования запасов овощей и картофеля в регионе. 

Фото freepik , автор: bublikhaus

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рост цен


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