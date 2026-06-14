Новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны

Перелет в южных направлениях для новосибирских, да и в целом для российских туристов, превратился в очень утомительный и непредсказуемый квест под название «Лечу, куда не хочу», или вовсе «Хочу, но не лечу».

Ступая на трап самолета в столице Сибири, путешественники, направляющиеся на побережье Черного моря, не могут даже предположить, какой земли коснётся их нога спустя 3-4 часа. Это может быть и Ингушетия, и Дагестан и многие другие неизведанные ранее направления нашей огромной страны. Так, поездка от Новосибирска до Сочи заняла у семьи Потаповых почти четверо суток.

— Мы должны были вылететь в Сочи из Новосибирска 7 июня в 9:30 утра авиакомпанией «Победа». Билет покупали через сервис Авиасейлс. Вечером 6 июня пришло сообщение от сервиса, что вылет переносится на 7 июня, на 12:00. А утром, во время активных сборов в аэропорт, пришла информация, что рейс отменили, — рассказала Infopro54 Лариса Потапова.

Глава семьи решил уточнить информацию и алгоритм дальнейших действий. Он попытался дозвониться на горячую линию авиакомпании, где одна минута разговора стоит 110 рублей. Но все попытки оказались тщетны.

— Связь обрывалась, деньги на счету заканчивались, а ему так никто и не отвечал. Тогда муж решил поехать в аэропорт. Там представители авиакомпании сказали, что рейс действительно отменили. Теперь туристы могут либо вернуть деньги за несостоявшийся полет, либо поменять билеты на другие даты, — продолжила Лариса.

Новосибирцы решили оформить возврат. Деньги за билеты поступила на их банковский счет уже на следующий день. Тогда же путешественники приобрели новые билеты на 10 июня, дороже отмененных на 4 тысячи рублей.

— Мы должны были вылететь 10 июня в 9:40 утра тоже «Победой». Но по дороге в аэропорт выяснилось, что рейс перенесли на 10:45. К счастью, больше изменений не было. Правда, на посадку мы отправились только в 10:30, а взлетели в 11:30, — продолжила рассказа Лариса Потапова.

Когда до Сочи оставался один час лета, командир корабля объявил, что в связи с военными действиями самолет совершит экстренную посадку в Магасе, небольшом городке в Ингушетии.

— Пассажиры дружно охнули. «Победа» в принципе мало заботится о комфорте пассажиров. Так, в разных концах самолета могут оказаться ребёнок, его мама и бабушка. При этом на соседних с ними креслах сидят люди, чьи родственники соседствуют с их, например, друзьями. Поэтому все с нетерпением ждали посадки, а тут такие новости, — возмутилась туристка.

После посадки пассажиры не понимали, что ждёт их дальше. Всем не терпелось хотя бы просто выйти из самолета. Но и этого не произошло. Они провели в душном салоне более двух часов в полной неизвестности. Стюардессы предлагали пассажирам воду, а туалетные комнаты открывали только на 15 минут.

После того, как самолет совершил дозаправку, командир сообщил, что воздушное пространство над Сочи открыто и можно продолжать полет.

— Через час без малого мы приземлились в аэропорту Сочи. Уставшие, измученные больше неизвестностью, чем дорогой, мы, наконец, добрались до места отдыха, — закончила рассказ сибирячка.

С отменами и задержками рейсов сталкиваются и туристы, вылетающие из Сочи. Люди жалуются, что вылеты задерживают не только на несколько часов, но и на несколько суток.

— Мы с сыном должны были вылететь из Сочи 6 мая. Покупали единый билет Сочи-Чита с пересадкой в Новосибирске. По итогу из Сочи мы вылетели только 7 мая после нескольких переносов рейса. А из Новосибирска должны были отправиться сразу после дозаправки, но по итогу провели там почти трое суток. К счастью, авиакомпания оплатила нам отель и пропитание, — рассказала еще одна туристка Алена Сычева.

Ранее редакция сообщала о том, что тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА.