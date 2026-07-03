Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

В Москве задержан бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий фигурантов оценивается как особо крупный. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Хорошевский районный суд столицы 3 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита экс-чиновника уже воспользовалась правом на обжалование этого решения — соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судебных дел.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет — с 2009-го по осень 2023 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, назначив новым главой ведомства Дмитрия Ядрова. После ухода из государственного аппарата Нерадько перешел на работу советником в Государственную транспортную лизинговую компанию.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ предотвратила аферу с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей.