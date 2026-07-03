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Власть Право&Порядок

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Автор: Оксана Мочалова

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Защита бывшего чиновника подала апелляционную жалобу на его заключение под стражу

В Москве задержан бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий фигурантов оценивается как особо крупный. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Хорошевский районный суд столицы 3 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита экс-чиновника уже воспользовалась правом на обжалование этого решения — соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судебных дел.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет — с 2009-го по осень 2023 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, назначив новым главой ведомства Дмитрия Ядрова. После ухода из государственного аппарата Нерадько перешел на работу советником в Государственную транспортную лизинговую компанию.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ предотвратила аферу с акциями российских компаний на 7 миллиардов рублей.

Источник фото: magnific.com, автор-freepik

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Россия

Теги : уголовное дело росавиация мошенничество арест

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Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Автор: Юлия Данилова

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу театра «Старый дом» нового директора. На эту должность с 3 июля назначен Юрий Яшкин (На базовом фото справа.- Ред.).

В целом, у него 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

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Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Автор: Оксана Мочалова

Глава города Бердска Семён Лапицкий сообщил жителям о непростой ситуации с топливным обеспечением, которая может повлиять на график движения общественного транспорта. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале 3 июля.

Причиной возможных задержек рейсов стал резкий скачок спроса на бензин и дизельное топливо. По словам мэра, внутреннее потребление горючего выросло в 1,5 раза, хотя поставки с нефтеперерабатывающего завода остаются на привычном уровне. В связи с этим диспетчерские службы не исключают отклонений от расписания, и градоначальник попросил пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Региональный оперативный штаб, возглавляемый Владимиром Знатковым, первым заместителем председателя Правительства Новосибирской области, утвердил дополнительные меры для стабилизации поставок топлива для служб жизнеобеспечения и жителей региона.

По решению штаба на заправочных станциях сети «Газпромнефть» с 3 до 5 утра ежедневно будут выделены временные интервалы для заправки машин коммунальных служб, экстренных служб, скорой помощи и сельскохозяйственной техники. Это направлено на предотвращение возможных аварийных ситуаций и оптимизацию процесса заправки, что поможет сократить очереди для других водителей.

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Новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами

Автор: Юлия Данилова

Кемеровская компания ООО «Кузбассдорстрой» направила требование о включении задолженности новосибирского ООО «ВПК-ОЙЛ» за непоставленный товар в реестр требований кредиторов. Об этом сообщил временный управляющий «ВПК-ОЙЛ» Владимир Тригубов. Кемеровчане выставили счет на 293 млн рублей, в том числе 163 млн задолженность за непоставленный товар и 130 млн неустойка. Как отмечается в документах, договор поставки нефтепродуктов стороны заключили в мае 2024 года.

Напомним,  в конце февраля 2026 года директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

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«Больше серы»: в Новосибирске разрешили оборот бензина Евро-3

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России приняло решение временно смягчить требования к качеству автомобильного бензина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Суть решения заключается в том, что до конца 2026 года нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам разрешено выпускать на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг/кг. Для сравнения, действующий экологический стандарт «Евро-5» допускает всего 10 мг/кг.

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Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска издала постановление о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым 2 июля 2026 года, запускает процедуру освобождения территории под комплексное развитие (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.

Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

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