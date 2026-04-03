Казарму и медсанчасть рядом с аэропортом продают в Новосибирске

Росимущество Новосибирской области выставило на торги казарму и медсанчасть площадью 1,3 тыс. кв.м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв.м. Они расположены в районе бывшего городского аэропорта. Начальная цена имущества на торгах составляет около 59,8 млн рублей. Аукцион должен пройти в середине апреля.

При этом, согласно выписке ЕГРН, на лоте имеется обременение в пользу УФНС по Томской области. Определением Арбитражного суда Томской области от ноября 2025 года в отношении собственника имущества возбуждено дело о банкротстве.

Судя по материалам суда, речь идет о компании ООО «АВИА СПЕЦ СЕРВИС». Томская налоговая обратилась в арбитраж в сентябре 2025 года с требованием признать компанию банкротом и открыть в отношении нее процедуру наблюдения. Сумма исковых требований составляла 5,8 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «АВИА СПЕЦ СЕРВИС» создано в ноябре 2010 года в Томске. С 2023 года ее учредителем является Андрей Неганов. Компания занимается торговлей топливом.

Предыдущий собственник компании занимался строительством ЖК, расположенного на въезде в Томск. Осенью 2025 года застройщик был признан банкротом.

На данный момент в здании, которое выставлено на продажу, находится медицинская организация.

Аэропорт Новосибирск-Северный перестал принимать самолеты в 2011 году. В перспективе территорию бывшего аэропорта планируют застроить жилыми домами. Здание аэровокзала должно быть сохранено. Про прочие объекты, расположенные рядом с аэровокзалом, и их принадлежности к культурному наследию, информации не было.

Ранее редакция сообщала о том, что архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска. В городе восемь таких башен. Одну из них выставили на продажу.