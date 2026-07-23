В «Госуслугах» хотят добавить функции соцсетей

Правительство обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, стремясь превратить его в единую цифровую экосистему. Там пользователи смогут общаться, пользоваться повседневными сервисами и получать доступ к государственным услугам. Об этом сообщают «Известия».

По словам двух источников, одним из главных направлений обсуждения станет создание на базе портала собственной социальной сети. В ней будут лента публикаций и возможность формировать тематические и локальные сообщества.

В рамках новой концепции «Госуслуг» появятся семейные сервисы: доверенные чаты, общий календарь и возможность оформлять услуги для родственников. Кроме того, портал объединит афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Там будут персональные рекомендации и система бонусов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули, что основная задача платформы — создание единой цифровой среды для граждан. Важным преимуществом «Госуслуг» остаётся надёжная верификация каждого пользователя, что позволяет выстроить максимально защищённое взаимодействие между людьми, бизнесом и государством.

В Новосибирской области на «Госуслугах» зарегистрированы 97% жителей старше 14 лет. Доля электронных заявлений по массовым социально значимым услугам — выше 50%. С 2024 года в регионе действует цифровое удостоверение многодетной семьи (QR-код в личном кабинете). В 2025 году число мер соцподдержки, доступных онлайн, доведено до 27, по ним подано более 182 тыс. заявлений.

Ранее редакция сообщала о том, что информация об автомобилях должников появилась на Госуслугах.