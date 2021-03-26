Студенты новосибирского ВУЗа разработали умный улей

Студенты НГТУ НЭТИ разработали систему беспроводных устройств для мониторинга состояния пасеки в реальном времени – умный улей SHive. Проект одобрен и проконсультирован апиологами из «Новосибирского Пчелоцентра», сообщает пресс-служба университета.

Система следит за жизнью пчел, собирая полезную информацию о количестве собранного меда, шуме, который издает рой, влажности и температуре в улье, а также о может сообщить о заболевании пчел или нападении хищных насекомых.

— Устройства оценивают интенсивность и силы звуковых частот, после чего при возникновении каких-то отклонений от нормы программа дает сигнал пчеловоду, чтобы он мог быстро предпринять меры и устранить проблему, — рассказывает магистрант факультета радиотехники и электроники (РЭФ) НГТУ НЭТИ, резидент студенческого бизнес-инкубатора «Гараж» Илья Казарин.

Контроллер устройства, которым укомплектован улей, собирает информацию с датчиков и отравляет на главную станцию, которая находится на большом расстоянии от ульев – например, в каморке пчеловода или дома. Собранные данные система отправляет на сервер через интернет, выход может быть организован со стороны пасечника как через Wi-Fi, так и через вышеназванный GPRS просто установкой в станцию сим-карты.

— Мы используем самые современные сенсоры и придуманную нами систему анализа, с помощью которой пчеловод всегда сможет вовремя предпринять все необходимые действия по устранению угрозы, — комментирует магистрант факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Георгий Бобров.

Кроме того, система SHive способна вести мониторинг и учет изменения веса улья.

Команда разработчиков состоит из трех магистрантов РЭФ НГТУ НЭТИ. К середине апреля ребята планируют собрать весь улей и начать тестирование системы в полевых условиях во время пчеловодческого сезона.