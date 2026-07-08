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Общество

Новосибирский шеф-повар объяснила, почему в США вдруг полюбили русский компот

Автор: Мария Гарифуллина

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Ранее в западных странах открыли для себя рассол и квашеную капусту

Летом 2026 года в социальных сетях набирает обороты тренд связанные с русской кухней: молодые американцы массово варят русский компот и делятся впечатлениями в TikTok. Пользователи из США выкладывают короткие видео, в которых рассказывают о своем открытии. В английском языке для этого напитка нет отдельного названия, поэтому блогеры используют транслитерацию русского слова «kompot» либо описывают его как «boiled strawberry» — сваренная клубника.

Первой волну популярности подняла именно клубничная версия компота, хотя позже в ход пошли и другие ягоды с фруктами. Американцы отмечают, что напиток не только вкусный, но и полезный: особенно часто упоминается его благотворное влияние на кожу. Русскоязычные пользователи соцсетей, конечно, не остались в стороне. В ответ на зарубежные восторги появились ироничные ролики с подписями вроде «Компот старше, чем Америка».

Это не первый случай, когда блюда или напитки русской кухни неожиданно становятся популярными в других странах. Несколько лет назад американцы открыли для себя рассол — его начали продавать в бутылках и рекламировать как средство для восстановления после тренировок из-за богатого минерального состава. Затем наступила очередь квашеной капусты, которую тоже оценили за пределами постсоветского пространства.

 

— Такие кулинарные открытия случаются регулярно. Дело не в национальной готовности, а в личной — готов ли человек попробовать что-то новое. Кто-то попробовал, и пошло-поехало. С компотом, скорее всего так и получилось. Вспомните: когда-то мы сами не понимали, что такое авокадо и что с ним делать, а потом поняли. Распробовали роллы. А в Америке был пример, когда русский парень из фудтрака у метро продавал кашу — и люди хватали стаканчики с ней на бегу. Или есть еще известный пример, когда американка оказалась в русской деревне. Это было лето, жара, и, конечно, же там потчевали квасом. Она сначала не решалась его пить, а потом все-таки попробовала и ей очень понравилось. Понимаете, тут дело не в том, ты русский, американец, немец или кто-то еще. Дело в том, что надо попробовать. Вспышки интереса к блюдам русской кухни происходят постоянно. К тому же люди мигрируют, переезжают, привозят с собой свои кулинарные привычки. Студент учится в России, возвращается домой и везет с собой новый вкус. Вот так с одного знакомства может вырасти целое гастрономическое направление в другой стране. Это и есть культурный обмен, — рассказала Infopro54 шеф-повар, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко, такие кулинарные открытия случаются регулярно.

В июле 2026 года в Новосибирске будет проходить форум «Дикоросы». Одной из ключевых его тем будет продвижение русской кухни — в том числе и на территории самой России. Многим традиционным блюдам, говорят шеф-повара, не помешает небольшая раскрутка в блогосфере и соцсетях.

Ранее редакция рассказывала, в Новосибирске растет спрос на столовые.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : соцсети русская кухня блогеры

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