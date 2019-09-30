Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

РОСНАНО выкупит акции «НЭВЗ-Керамикс»

Акционеры договорились о сумме сделки.
  • 30/09/2019, 16:19
Автор: Юлия Данилова
РОСНАНО выкупит акции «НЭВЗ-Керамикс»

Совет директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» согласовал цену сделки между компанией и АО «РОСНАНО» по договору купли-продажи пакета акций в уставном капитале АО «НЭВЗ-Керамикс». Пакет акций — 60% в уставном капитале — будет продан по цене 1000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общая сумма сделки — более 762,6 млн руб. Напомним, «РОСНАНО» уже принадлежит 40% акций «НЭВЗ-Керамикс».

Medvedko

В «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

— В качестве уплаты цены акций покупатель уступает денежное требование к АО «НЭВЗ-Керамикс», возникшее у него на основании договора займа, в размере и на условиях, определенных договором купли-продажи, — уточняется в сообщении. — Помимо уступаемого денежного требования, от покупателя к продавцу переходит обеспечивающее исполнение уступаемого денежного требования право из договора залога. Права по остальным, обеспечивающим исполнение уступаемого денежного требования договорам залога, к продавцу не переходят.

Вопрос о совершении крупной сделки будет вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров компании, которое пройдет 29 ноября.

Напомним, в июне 2019 года налоговая инспекция по Заельцовскому району Новосибирска подала иск о признании «НЭВЗ-керамикс» несостоятельным. Сумма долга, заявленная налоговой, составляла 49,9 млн руб.

Сделка между госкорпорациями по «НЭВЗ-Керамикс» на финишной прямой

АО «НЭВЗ-Керамикс» создано в 2011 году. Компания занимается производством наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности. В 2017 году появилась информация о том, что РОСНАНО может выйти из капитала новосибирского предприятия. В качестве стратегического инвестора называлась ГК Ростех.

Фото автора 

Популярное с сайта

Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

30/09/2019, 14:27
В Новосибирске есть примеры, когда стоимость квадратного метра в рядом стоящих новостройках очень разнится.

«АБВ-Строй» инвестирует в новые материалы

30/09/2019, 14:03
Компания планирует запустить в Новосибирске производство окон, детских игрушек и запчастей для автомобильной промышленности из переработанной соломы.
В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

30/09/2019, 13:55
К 2025 году в регионе будет расселено 108 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Актуальный разговор

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

Все материалы
Новости

Стратегический список госпредприятий почистят

30/09/2019, 17:11

Более 7,8 млрд рублей получит Новосибирская область на реконструкцию клиники Мешалкина

30/09/2019, 16:30

Инженеры НГТУ НЭТИ научили искусственный интеллект анализировать видео для охраны труда

30/09/2019, 16:00

«VIP-club’у» — четверть века

30/09/2019, 15:35

В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

30/09/2019, 14:30

Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

30/09/2019, 14:27

«АБВ-Строй» инвестирует в новые материалы

30/09/2019, 14:03

В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

30/09/2019, 13:55

Банк «Открытие» предоставит кредит на финансирование бюджета Новосибирской области

30/09/2019, 12:49

В Биотехнопарке будут выпускать экспериментальные партии продукции

30/09/2019, 12:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска