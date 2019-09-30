РОСНАНО выкупит акции «НЭВЗ-Керамикс»

Совет директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» согласовал цену сделки между компанией и АО «РОСНАНО» по договору купли-продажи пакета акций в уставном капитале АО «НЭВЗ-Керамикс». Пакет акций — 60% в уставном капитале — будет продан по цене 1000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общая сумма сделки — более 762,6 млн руб. Напомним, «РОСНАНО» уже принадлежит 40% акций «НЭВЗ-Керамикс».

Вопрос о совершении крупной сделки будет вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров компании, которое пройдет 29 ноября.

Напомним, в июне 2019 года налоговая инспекция по Заельцовскому району Новосибирска подала иск о признании «НЭВЗ-керамикс» несостоятельным. Сумма долга, заявленная налоговой, составляла 49,9 млн руб.

АО «НЭВЗ-Керамикс» создано в 2011 году. Компания занимается производством наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности. В 2017 году появилась информация о том, что РОСНАНО может выйти из капитала новосибирского предприятия. В качестве стратегического инвестора называлась ГК Ростех.

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