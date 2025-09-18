Рекламодателям

«Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось»: в Новосибирске инженеры объяснили, почему технику всё сложнее ремонтировать

  • 18/09/2025, 14:07
Автор: Мария Гарифуллина
«Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось»: в Новосибирске инженеры объяснили, почему технику всё сложнее ремонтировать
Не самые сложные ремонтные работы дорого стоят или невозможны

Бытовая техника и электроника всё чаще становятся одноразовыми. То, что раньше служило десятилетиями, теперь ломается сразу после окончания гарантийного срока. Новосибирские инженеры и мастера по ремонту подтверждают: тенденция на создание недолговечных товаров набирает обороты, а ремонтопригодность техники сознательно снижается производителями. О том, почему это происходит и можно ли вернуться к культуре качественных и долговечных вещей, Infopro54 рассказали представитель Российского союза инженеров и новосибирский мастер по ремонту.

Тенденция создания товаров, которые не живут дольше гарантийного срока, ощущается всеми. Примерно одинаковая ситуация с промышленным оборудованием и техникой для использования в быту. Если раньше общая идеология производства заключалась в создании надежных вещей, передававшихся от отца к сыну, то сейчас такой подход это скорее исключение из правил.

— Раньше холодильники, телевизоры и другая бытовая техника служила 40-50 лет. Сейчас такого нет. Чем новее, тем хуже. Даже любимые всеми «яблочные» телефоны сейчас хуже, чем еще десять лет назад. Поэтому многие хотят чинить старую технику. Но это не всегда возможно и, к сожалению, не всегда выгодно. Часто приходится искать, ждать детали, и по цене получается дорого, — говорит мастер по ремонту Сергей Лезнев.

Лично ему как человеку не нравится, когда вещи ломаются в руках, но он надеется, что со временем люди снова начнут ценить добротность и будут готовы платить за неё больше. При этом он подчеркивает, что проблема касается не только бытовой, но и промышленной техники, где ремонт становится всё сложнее, а производители часто противятся любым попыткам самостоятельного вмешательства в их оборудование.

— Действительно тенденция на создание товаров, которые не живут дольше гарантийного срока, а часто и до гарантийного срока не всегда доживает, очень сильна. Общая идеология производства прошлых лет заключалась в том, чтобы создавать надежные вещи, которые служили не только одному поколению. Сейчас такой идеологии в принципе нет вот она еще где-то сохраняется в европейских странах, но и там этого становятся все меньше и меньше. Я лично люблю надёжные, хорошие, долгоживущие вещи, и то, что ломается в руках, мне не нравится. И я думаю, что у всех людей такое отношение. Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось. Я не думаю, что здесь дело в экономической целесообразности и качественные вещи вдруг стало делать невыгодно. Тут другое. Такой подход пришел из Азии, где стремились формально подражать европейским образцам, но не пренебрегали качеством. Это дурной тон, который тем не менее прижился, — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Общее падение качества товаров, а также изменение технологий привело к утрате важных профессиональных компетенций в инженерной среде. В качестве примера можно привести часовое дело или работу с ламповой техникой: уже мало умеет это делать, хотя спрос есть. Со временем, считают эксперты, возможно возвращение прежних подходов к производству. Но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.

— Низкое качество техники, невозможность ее ремонта, плохо не только для промышленности, но и даже в личном, дачном, допустим, хозяйстве это неприемлемо. Нужна техника даже личного пользования надежная, ремонтопригодная и долгоживущая. Если это сделано из стального корпуса, то эта сталь не может быть тонкой и некачественной. Корпус, станина всегда должны быть сделаны из высококачественного материала, если это, допустим, сверлильный станок, если это сверлильный станок, допустим, или шлифовальный станок, то эти вещи покупаются надолго. Именно так должно быть, — объясняет Иван Андриевский.

Ситуация с ремонтом усугубляется и тем, что современная техника становится всё сложнее в обслуживании. Как отмечают мастера, в новых устройствах впаиваются прямо на плату, используются микроскопические компоненты, а некоторые производители даже заливают чипы специальным компаундом, что делает замену практически невозможной. Всё это приводит к тому, что ремонт часто становится нерентабельным — стоимость работы может превышать цену нового устройства.

Ранее редакция рассказывала, что секонд-хэнды отмечают резкое снижение качества одежды и обуви. Дать вторую жизнь современным вещам практически невозможно.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 316

Рубрики : Общество Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сотовые телефоны Промышленное оборудование инженер бытовая техника


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Кратковременный отдых» от интернета предложил ввести для россиян депутат Госдумы
18/09/25 18:30
Власть Общество
Миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у жительниц Новосибирска
18/09/25 18:00
Общество
Новосибирский метрополитен получил первый из пяти современных поездов «Ермак»
18/09/25 17:45
Власть
В Новосибирске нейросеть помогла задержать две тысячи преступников
18/09/25 17:15
Власть Город Общество
В Новосибирске растет количество кибератак на медицинские организации
18/09/25 17:00
Бизнес Право&Порядок Технологии
Новосибирский нефтетрейдер не исключил дефицит дизтоплива в регионе
18/09/25 16:00
Агропром Бизнес
В Новосибирске проверили концессионера, который проводит процедуры ЭКО
18/09/25 15:00
Бизнес Медицина Общество
«Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось»: в Новосибирске инженеры объяснили, почему технику всё сложнее ремонтировать
18/09/25 14:07
Общество Технологии
Мошенники вымогают у новосибирцев деньги за место на кладбище
18/09/25 13:00
Общество
«Расцветай на Красном»: квартал у метро для любых жизненных сценариев
18/09/25 12:20
Недвижимость
Льготное кредитование АПК выросло на 17%
18/09/25 12:15
Финансы
На одном из перекрестков Новосибирска зарегистрировали почти 37 тысяч нарушений
18/09/25 12:00
Общество
В городе Обь под Новосибирском назначили нового главу администрации
18/09/25 11:30
Общество
Цифровая модернизация охватила 12 населенных пунктов Новосибирской области
18/09/25 11:20
Технологии
Сибирские производители упаковки не успевают за спросом
18/09/25 11:00
Бизнес Власть Промышленность
Экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия
18/09/25 10:30
Власть Отставки и назначения
Летом новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков
18/09/25 10:15
Технологии
«Он будет всегда со мной рядом»: участник СВО из Новосибирска сделал татуировку в память о погибшем брате
18/09/25 10:00
Общество
Прокуратура требует вернуть имущество санатория по делу новосибирского экс-депутата
17/09/25 19:30
Власть Право&Порядок
Новосибирским учителям требуется помощь при защите чести и достоинства
17/09/25 19:00
Власть Образование Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять