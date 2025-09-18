«Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось»: в Новосибирске инженеры объяснили, почему технику всё сложнее ремонтировать

Бытовая техника и электроника всё чаще становятся одноразовыми. То, что раньше служило десятилетиями, теперь ломается сразу после окончания гарантийного срока. Новосибирские инженеры и мастера по ремонту подтверждают: тенденция на создание недолговечных товаров набирает обороты, а ремонтопригодность техники сознательно снижается производителями. О том, почему это происходит и можно ли вернуться к культуре качественных и долговечных вещей, Infopro54 рассказали представитель Российского союза инженеров и новосибирский мастер по ремонту.

Тенденция создания товаров, которые не живут дольше гарантийного срока, ощущается всеми. Примерно одинаковая ситуация с промышленным оборудованием и техникой для использования в быту. Если раньше общая идеология производства заключалась в создании надежных вещей, передававшихся от отца к сыну, то сейчас такой подход это скорее исключение из правил.

— Раньше холодильники, телевизоры и другая бытовая техника служила 40-50 лет. Сейчас такого нет. Чем новее, тем хуже. Даже любимые всеми «яблочные» телефоны сейчас хуже, чем еще десять лет назад. Поэтому многие хотят чинить старую технику. Но это не всегда возможно и, к сожалению, не всегда выгодно. Часто приходится искать, ждать детали, и по цене получается дорого, — говорит мастер по ремонту Сергей Лезнев.

Лично ему как человеку не нравится, когда вещи ломаются в руках, но он надеется, что со временем люди снова начнут ценить добротность и будут готовы платить за неё больше. При этом он подчеркивает, что проблема касается не только бытовой, но и промышленной техники, где ремонт становится всё сложнее, а производители часто противятся любым попыткам самостоятельного вмешательства в их оборудование.

— Действительно тенденция на создание товаров, которые не живут дольше гарантийного срока, а часто и до гарантийного срока не всегда доживает, очень сильна. Общая идеология производства прошлых лет заключалась в том, чтобы создавать надежные вещи, которые служили не только одному поколению. Сейчас такой идеологии в принципе нет вот она еще где-то сохраняется в европейских странах, но и там этого становятся все меньше и меньше. Я лично люблю надёжные, хорошие, долгоживущие вещи, и то, что ломается в руках, мне не нравится. И я думаю, что у всех людей такое отношение. Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось. Я не думаю, что здесь дело в экономической целесообразности и качественные вещи вдруг стало делать невыгодно. Тут другое. Такой подход пришел из Азии, где стремились формально подражать европейским образцам, но не пренебрегали качеством. Это дурной тон, который тем не менее прижился, — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Общее падение качества товаров, а также изменение технологий привело к утрате важных профессиональных компетенций в инженерной среде. В качестве примера можно привести часовое дело или работу с ламповой техникой: уже мало умеет это делать, хотя спрос есть. Со временем, считают эксперты, возможно возвращение прежних подходов к производству. Но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.

— Низкое качество техники, невозможность ее ремонта, плохо не только для промышленности, но и даже в личном, дачном, допустим, хозяйстве это неприемлемо. Нужна техника даже личного пользования надежная, ремонтопригодная и долгоживущая. Если это сделано из стального корпуса, то эта сталь не может быть тонкой и некачественной. Корпус, станина всегда должны быть сделаны из высококачественного материала, если это, допустим, сверлильный станок, если это сверлильный станок, допустим, или шлифовальный станок, то эти вещи покупаются надолго. Именно так должно быть, — объясняет Иван Андриевский.

Ситуация с ремонтом усугубляется и тем, что современная техника становится всё сложнее в обслуживании. Как отмечают мастера, в новых устройствах впаиваются прямо на плату, используются микроскопические компоненты, а некоторые производители даже заливают чипы специальным компаундом, что делает замену практически невозможной. Всё это приводит к тому, что ремонт часто становится нерентабельным — стоимость работы может превышать цену нового устройства.

