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Две новосибирские компании снова займут деньги на бирже

  • 14/03/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Две новосибирские компании снова займут деньги на бирже
Активность региональных эмитентов увеличивается на фоне дорогих банковских кредитов

Интерес эмитентов из Новосибирской области к займам на публичном рынке продолжает расти. Сразу две компании объявили о планах по очередному выходу на биржу.

Акционеры ООО «Сибстекло» на внеочередном собрании приняли решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на 150 млн рублей со сроком погашения в декабре 2025 года. Это не первый опыт эмитента по займам через ЦФА. Стоит также отметить, что в феврале компания вышла на биржу с четвертым облигационным займом на 350 млн рублей.

Решение о размещении облигационного займа на 100 млн рублей приняли акционеры ООО «Новосибирский Завод Резки Металла». Срок обращения бумаг — 2160 дней.

Напомним, в марте с седьмым облигационным выпуском на биржу вышло ООО «Нафтатранс Плюс». Эмитент заявил о готовности занять 250 млн рублей на 1140 дней.

Облигационную программу на 2 млрд анонсирована компания АО «Хвоя», развивающая одноименный санаторий.

3 млрд планирует занять на бирже АО «Новосибирскавтодор».

При этом ряд новосибирских компаний, которые ранее занимали деньги на публичном рынке, сейчас переживают непростые времена.

В сложной ситуации находится ООО «Чистая планета», которое в конце прошлого года отказалось от кредитного рейтинга, но смогла избежать дефолта.  Сеть кондитерских «Кузина» уже неоднократно допускала технических дефолт, но избегала его фиксации.

В отношении ООО «Фаворит» возбуждена процедура банкротства. На этой неделе в реестре «Федресурс» была опубликована информация о признании обоснованным заявления о признании собственника компании Бориса Дегтярева банкротом и введении реструктуризации его долгов сроком на четыре месяца до 10 июля 2025 года.

Уже несколько лет банкротится ООО «Дядя Дёнер». Собственников компании привлекают к субсидиарной ответственности.

Напомним, представители региональных компаний сетуют на дорогие банковские кредиты стоимость которых доходит до 30%, а также сложности с их получением.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 80 новосибирских предприятий могут заинтересовать инвесторов на бирже. 

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ЦФА облигации


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