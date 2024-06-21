Завершен первый этап ремонта моста через реку Иня в Новосибирске

Первый этап ремонта моста через реку Иня на Бердском шоссе (правый) завершен. Всего будет четыре этапа ремонта.

— Отставания от планового графика работ нет, — говорится в сообщении мэрии.

В апреле текущего года подрядчик приступил к ремонту левой полосы моста. Движение по мосту было перекрыто на одной из трёх полос.

В проекте предусмотрено использование новых технологий, таких как устройство преднапряжённой арматуры в накладной плите.

С 10 по 17 июня были завершены работы по демонтажу перильного ограждения из асбоцементных труб в кабельных каналах на тротуарах пролётов с первого по пятый. Также было разобрано до поверхности плит балок 150 метров тротуара.

Ранее редакция сообщала о том, что три моста через Обь построят в Новосибирске.