Завершен первый этап ремонта моста через реку Иня в Новосибирске

Первый этап ремонта моста через реку Иня на Бердском шоссе (правый) завершен. Всего будет четыре этапа ремонта.
— Отставания от планового графика работ нет, — говорится в сообщении мэрии.
В апреле текущего года подрядчик приступил к ремонту левой полосы моста. Движение по мосту было перекрыто на одной из трёх полос.
В проекте предусмотрено использование новых технологий, таких как устройство преднапряжённой арматуры в накладной плите.
С 10 по 17 июня были завершены работы по демонтажу перильного ограждения из асбоцементных труб в кабельных каналах на тротуарах пролётов с первого по пятый. Также было разобрано до поверхности плит балок 150 метров тротуара.
Ранее редакция сообщала о том, что три моста через Обь построят в Новосибирске.
Источник фото: мэрия Новосибирска в Телеграм, автор: пресс-служба.
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