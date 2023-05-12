Ипотеку с двумя документами по программе «Материнский капитал» оформляет Банк «Левобережный»

Кредит по программе «Материнский капитал» доступен всего по двум документам без дополнительного страхования жизни и первоначального взноса. Для получения решения необходим только паспорт и второй документ на выбор: СНИЛС, загранпаспорт, водительское удостоверение или удостоверение военнослужащего. При оформлении ипотеки не требуется документального подтверждения дохода и занятости.

Специалисты банка разработали программу «Материнский капитал», по которой владельцы маткапитала могут взять в ипотеку дом с земельным участком, квартиру, комнату или последнюю долю в квартире по ставке 13,5 % годовых. Кредит выдаётся от 150 тысяч на срок до 15 лет.

Максимальная сумма кредита зависит от региона, в котором проживает человек. Например, в Новосибирской области оформить кредит можно на сумму 1 359 000 рублей в том случае, если у вас есть 3 ребёнка.

Материнский капитал также можно использовать в качестве первоначального взноса при оформлении любого вида ипотеки в Банке «Левобережный».

Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку можно на сайте, в BL-Online, по телефону 8-800-3333-555 либо в одном из ипотечных центров Банка «Левобережный».