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Основной вклад в инфляцию в Сибири вносит продовольствие

  • 18/02/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Основной вклад в инфляцию в Сибири вносит продовольствие
Новогодние праздники простимулировали рост цен в декабре 2024 – январе 2025

В декабре годовая инфляция в Сибири ускорилась, но осталась вблизи общероссийской. При этом месячный темп роста цен в макрорегионе (с.к.) несколько снизился относительно ноября. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить продовольствие, говорится в исследовании Центробанка.

— Поставщики импортных фруктов и овощей утверждают, что рост стоимости на их продукцию вызван растущими логистическими издержками и произошедшим ослаблением рубля. Те же факторы определили повышение цен на бытовую технику, теле- и радиотовары, — констатируют эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Сибирского таможенного управления, импорт холодильников в стоимостном выражении вырос в 9 раз, телевизионных мониторов в 6 раз, стиральных машин в 5 раз.

В ноябре 2024 ключевое влияние на инфляцию оказал рост издержек бизнеса.

Рост потребительской активности в Сибири в декабре 2024 – январе 2025, обусловленный новогодними праздниками, обеспечил повышенный спрос в сегменте услуг и общепита. Об этом сообщили аналитики Сибирского ГУ ЦБ.

— По информации региональных туроператоров, в период новогодних каникул Прибайкалье посетило больше гостей, чем годом ранее, в том числе из Таиланда, Китая, Индонезии. О полной загрузке номерного фонда сообщали отели Горного Алтая, — пояснили аналитики банка.

Напомним, в летний сезон 2024 года в санаториях Новосибирской области отдохнули более 37 тысяч человек. Регион занял третье место в Сибири по популярности санаторно-курортного отдыха. Средняя стоимость путевки в санатории в регионе составила 27,3 тысячи рублей. Валовый доход новосибирских санаториев за летний сезон достиг 1 миллиарда 18 миллионов рублей.

Владельцы кафе и ресторанов Сибири также отметили, что по сравнению с прошлым годом спрос на их услуги возрос. Ранее аналитики ЮKassa поясняли Infopro54, что в 2024 году в Новосибирской области заметно увеличился оборот в ресторанах, кафе и прочих точках общепита — на 106% по сравнению с 2023 годом. При этом оплат стало на 73% больше, а средний чек достиг 2 702 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Новосибирский ресторатор и владелица ресторана «Библиотека» Наталья Ильина связывала эту динамику с заметным ростом трафика в заведениях общепита.

В непродовольственной рознице продолжила расти доля онлайн-покупок. По информации красноярского отделения крупного маркетплейса, в декабре – январе количество заказов увеличилось на 15% в годовом сопоставлении, включая крупную бытовую технику и товары для дома, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Во многом это стало следствием повышенных мотивирующих выплат сотрудникам в ключевых отраслях сибирской промышленности.

По итогам 2024 года общий оборот онлайн-платежей в Новосибирской области вырос на 45% в годовом выражении, их количество увеличилось на 75%, а средний чек составил 1 731 рубль, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Об этом Infopro54 рассказывали аналитики ЮKassa.

В целом, в декабре -январе в Сибири наблюдалось замедление роста потребительской активности, что привело к некоторому снижению ценовых ожиданий бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка стройматериалов сокращают производство в Сибири. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : потребительская активность инфляция


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