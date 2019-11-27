Возможно ли вернуть деньги, потраченные на франшизу, в судебном порядке

Современные бизнес-схемы и коммерческие варианты партнерских взаимоотношений подхлестнули развитие многочисленных торговых сетей и точек оказания услуг, работающих по франшизе. Иногда для предпринимателя со стартовым капиталом это — отличная возможность для начала деятельности с уже известным и зарекомендовавшим себя брендом. Однако сегодня рынок просто переполнен различными предложениями и далеко не все из них гарантируют стопроцентную прибыль. Именно такая история и случилась с одной девушкой из Москвы, которая хотела открыть свой барбершоп по франшизе, а в итоге вынуждена была судиться с ее владельцем.

История с барбешопом который не «взлетел»

Молодая девушка, назовем ее Анна, решила открыть свой барбершоп по франшизе, о которой узнала еще в 2015 году. В итоге франшиза была куплена за 300000 рублей, плюс еще 890000 были потрачены на приобретение оборудования, аренду помещения и выполнение ремонта. Энтузиазм предпринимательницы был подорван местной администрацией, которая не позволила вывесить на фасаде англоязычный логотип, что должен был привлекать посетителей. Оказалось, что владелец франшизы просто не имел права на использование данного товарного знака на территории Российской Федерации.

По итогу заведение работало 4 неполных месяца без брендовых вывесок и не выходило на достаточную прибыль, из-за чего Анна вынуждена была его закрыть. Несмотря на это, владельцу франшизы было дополнительно выплачено 75000 рублей роялти. Раздосадованная девушка подала на владельца в суд, желая получить назад вложенные деньги, в результате чего рассмотрение дела затянулось на два года.

Судебный процесс и аргументы участвующих в процессе сторон

Анна выступила с вполне законной претензией о неполном выполнении обязанностей владельца франшизы. Она вложила собственные деньги в приобретение права на открытие барбершопа, арендовала коммерческую недвижимость, сделала ремонт и закупила оборудование, в результате чего получила большой убыток. По словам девушки, виной всему стал факт незарегистрированного логотипа, который является узнаваемым брендом и гарантией интереса со стороны клиентов.

Франчайзер оппонировал заявлением о полной передаче всех технологий производства и оказания услуг, стандартов ведения бизнеса, и прав на использование фирменного стиля компании. То, что товарный знак не мог быть фактически использован из-за факта процесса его государственной регистрации, на момент заключения договора с Анной, франчайзера не смущает.

В результате судебное разбирательство, начатое в 2016 году, было полностью завершено лишь спустя два года, в 2018. В итоге было два рассмотрения дела, и в ходе процесса владелец франшизы все же смог отстоять свою точку зрения. По результату первого заключения суда, он должен был возместить Анне 375000 рублей, однако это решение его не устроило, и он подал апелляционное заявление. Второй суд постановил, что заключенный договор не имел пунктов по поводу использования товарного знака, а все прочие соглашения были выполнены.

Какие выводы можно сделать из этой истории

К сожалению, многие начинающие свое дело предприниматели, узнав о возможностях бизнеса по франшизе, полагают, что получать полностью действующий и отлаженный процесс по генерации денег без лишней головной боли и нервов. Этим пользуются многие, не особо честные дельцы, которые развели множество предложений с самыми разнообразными франшизами. Рекламируется это в Instagram или на YouTube под соусом шикарной жизни и успешных предпринимателей, которые разъезжают на дорогих автомобилях и путешествуют по самым роскошным отелям.

Впрочем, неявное мошенничество франчайзеров нисколько не умаляет наивности самих предпринимателей, которые ведутся на подобную рекламу. Нужно помнить, что даже серьезный бизнес по франшизе — это в первую очередь бизнес, который подразумевает под собой наличие риска. Каким бы раскрученным и успешным не был родительский бренд, точка, открытая в вашем городе, может просто не «взлететь» по многим факторам.

Что касается нечестных владельцев франшиз, то суд будет на их стороне, поскольку внесенные в законодательство правки с 2014 года подразумевают законность любого письменно составленного договора, несмотря на корректность и правильность его содержания.

Поэтому перед покупкой франшизы обязательно изучите все подводные камни и документы, четко указывайте в договоре все пункты, выполнение которых вы ожидаете от хозяина бренда, и обязательно думайте о том, куда вкладываете свои кровно заработанные деньги!