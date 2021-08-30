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«Ростелеком» предложил новосибирским предпринимателям умные сервисы для развития бизнеса

  • 30/08/2021, 12:00
«Ростелеком» провел неформальную встречу с руководителями малых и средних предприятий Новосибирска и рассказал о том, как грамотно трансформировать бизнес в условиях развития цифровой экономики.

Новости компанийСпециалисты оператора продемонстрировали услуги, которые помогут улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и повысить уровень безопасности в организации.

«На базе высокоскоростного интернета мы предоставляем клиентам облачные сервисы для решения важных задач успешного бизнеса: “Виртуальная АТС”, “Умные экраны“, “Электронные ценники“, “Видеонаблюдение“ и другие. “Ростелеком” выстроил экосистему цифровых услуг так, чтобы обеспечить заказчикам продуманную и эффективную основу для развития предприятий», — отметил Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Например, цифровая платформа «Умные экраны» позволяет более точно выстраивать каналы коммуникаций с аудиторией, а также централизованно управлять информационным и рекламным контентом. Сервис аккумулирует данные о посетителях, дает возможность настраивать рекламный таргетинг на видеопанелях под целевую аудиторию, анализирует результативность подачи информации. С помощью этой разработки собственник бизнеса начинает лучше понимать потребности клиентов и формулировать точные рекламные сообщения о продуктах, услугах, акциях и специальных предложениях.

«Очень заинтересовали сервисы для анализа поведения персонала, в частности, сотрудников службы охраны. Мы давно изучали подобный опыт, но не было подходящего предложения. Сегодня удалось познакомиться с решениями, которые, я уверен, будут полезны для выстраивания более продуктивной кадровой политики в нашей компании. В ближайших планах — внедрение части цифровых услуг “Ростелекома”, тем более, что это не требует крупных вложений», — поделился впечатлением Алексей Суханкин, директор общества с ограниченной ответственностью «Прайм Сервис».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Новосибирская область

Теги : цифровизация телеком Ростелеком бизнес


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