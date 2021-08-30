«Ростелеком» предложил новосибирским предпринимателям умные сервисы для развития бизнеса

Специалисты оператора продемонстрировали услуги, которые помогут улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и повысить уровень безопасности в организации.

«На базе высокоскоростного интернета мы предоставляем клиентам облачные сервисы для решения важных задач успешного бизнеса: “Виртуальная АТС”, “Умные экраны“, “Электронные ценники“, “Видеонаблюдение“ и другие. “Ростелеком” выстроил экосистему цифровых услуг так, чтобы обеспечить заказчикам продуманную и эффективную основу для развития предприятий», — отметил Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Например, цифровая платформа «Умные экраны» позволяет более точно выстраивать каналы коммуникаций с аудиторией, а также централизованно управлять информационным и рекламным контентом. Сервис аккумулирует данные о посетителях, дает возможность настраивать рекламный таргетинг на видеопанелях под целевую аудиторию, анализирует результативность подачи информации. С помощью этой разработки собственник бизнеса начинает лучше понимать потребности клиентов и формулировать точные рекламные сообщения о продуктах, услугах, акциях и специальных предложениях.