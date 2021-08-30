Клиентам банка уже не нужно подписывать карту

Клиентам до сих пор необходимо подписывать банковские карты, однако это формальное требование, считают специалисты в этой отрасли. В ближайшем будущем необходимость подписи исчезнет совсем, о чем сообщил агентству «Прайм» вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка «Ренессанс Кредит» Петр Карпов.

— При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки, — замечает эксперт.

С ним согласился директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам, кассиры практически не обращают внимание на наличие подписи на оборотной стороне банковской карты и не сверяют её (например, с подписью в паспорте).

— Если раньше при совершении операции с использованием карты распечатывался чек, на котором держателю необходимо было поставить свою подпись (даже в этом случае на практике очень редко осуществлялась сверка подписи), то за последние годы широкое распространение получили микропроцессорные («чиповые») карты, где в качестве подтверждения легитимности операции в ТСП, как правило, требуется ввод ПИН-кода (зависит от настроек банка-эмитента карты и банка-эквайера, обслуживающего терминал), — добавляет специалист.

Системы пытаются ускорить процесс обработки платежей. Уже расширили лимит, при котором покупатели могут не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате. Поэтому подпись на карте не гарантирует безопасность, заключили эксперты.