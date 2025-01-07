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Рождественские квизы пройдут в парках Новосибирска 7 января

  • 07/01/2025, 10:00
Автор: Оксана Мочалова
Рождественские квизы пройдут в парках Новосибирска 7 января
Участники узнают о новогодних и рождественских традициях

Рождество Христово — один из самых светлых и значимых праздников для православных христиан. Он имеет многовековую историю и традиции, которые передаются из поколения в поколение.

7 января в парках Новосибирска пройдут «Рождественские квизы» (14+). Познавательно-развлекательные игры помогут горожанам испытать азарт, блеснуть эрудицией и просто пообщаться.

Участникам предстоит ответить на вопросы о новогодних и рождественских традициях, узнать занимательные факты о главном зимнем празднике и культурных обычаях, а также решить увлекательные логические задачки.

В 12:00 Рождественский квиз пройдет в парках: «Сосновый бор», «Первомайский» и «Затулинский».

В 15:00 — в парках: «Центральный», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Заельцовский», а также в «Парке Им. С.М. Кирова».

Квиз — это командная интеллектуальная игра. Викторины родились в английских барах — считается, что их начали проводить в 1970-х годах. Ближайший аналог в России — телеигра «Что? Где? Когда?». Слово quiz буквально переводится как «викторина».

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Возрастные ограничения 14+

Источник фото: freepik.com, автор- teksomolika

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рождество игра


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