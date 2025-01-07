Рождественские квизы пройдут в парках Новосибирска 7 января

Рождество Христово — один из самых светлых и значимых праздников для православных христиан. Он имеет многовековую историю и традиции, которые передаются из поколения в поколение.

7 января в парках Новосибирска пройдут «Рождественские квизы» (14+). Познавательно-развлекательные игры помогут горожанам испытать азарт, блеснуть эрудицией и просто пообщаться.

Участникам предстоит ответить на вопросы о новогодних и рождественских традициях, узнать занимательные факты о главном зимнем празднике и культурных обычаях, а также решить увлекательные логические задачки.

В 12:00 Рождественский квиз пройдет в парках: «Сосновый бор», «Первомайский» и «Затулинский».

В 15:00 — в парках: «Центральный», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Заельцовский», а также в «Парке Им. С.М. Кирова».

Квиз — это командная интеллектуальная игра. Викторины родились в английских барах — считается, что их начали проводить в 1970-х годах. Ближайший аналог в России — телеигра «Что? Где? Когда?». Слово quiz буквально переводится как «викторина».

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа.