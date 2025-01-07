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Громкие отставки и назначения 2024 года: новосибирские компании меняли управленцев

  • 07/01/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
Громкие отставки и назначения 2024 года: новосибирские компании меняли управленцев
Значимые отставки и назначения топ-менеджеров — хроника взлетов и падений

В этом году депутаты регионального парламента дважды избирали уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области. Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, переизбранный на эту должность весной 2024 года, скоропостижно скончался в сентябре.  После этого был объявлен новый конкурс. По информации Infopro54, первоначально на эту должность планировали выдвинуться, как минимум три кандидата. В результате, на участие в конкурсе была выдвинута лишь одна кандидатура — первого заместителя председателя регионального парламента Андрея Панферова. На декабрьской сессии депутаты единогласно проголосовали за его назначение на должность бизнес- омбудсмена.

17 июля в должность директора регионального оператора МУП «САХ» вступил Александр Южаков. Однако, в августе прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с требованием о расторжении трудового договора с новым директором «САХ». Причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции. По данным ведомства, на момент назначения главой муниципального предприятия Южаков был руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций. Стоит отметить, что решение о назначении Южакова директором «САХ» принималось мэрией в спешке — накануне в Новосибирске был закрыт один из двух мусорных полигонов и город был на грани мусорного коллапса. В мэрии не стали увольнять нового руководителя МУП, объяснив, что сразу после трудоустройства Александр Южаков «принял безотлагательные меры, направленные на обеспечение исполнения требований закона, предъявляемых к руководителям муниципальных унитарных предприятий». Напомним, предыдущий глава Андрей Зыков находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено три уголовных дела по факту присвоения и растраты. Ущерб исчисляется десятками миллионов.

Череда кадровых изменений затронула и новосибирское муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «МЕТРО МиР»). В августе директором предприятия назначен  Павел Ивахненко.  До этого он занимал должность директора департамента по работе с операторами связи в макрорегиональном филиале «Сибирь» ПАО «Ростелеком» (именно этот филиал ранее возглавлял мэр Новосибирска Максим Кудрявцев). С июня обязанности директора «МЕТРО МиР» временно исполнял Вячеслав Денисенко. Он сменил Андрея Счастливого, который ушел на СВО после возбужденного против него уголовного дела. Счастливый, в свою очередь, принял эстафету на этом посту после того, как Александр Мысик стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. 26 декабря Дзержинский районный суд Новосибирска назначил Александру Мысику 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Второе уголовное дело Мысика поступило в Дзержинский районный суд 23 декабря.

Также в августе решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» председателем совета директоров предприятия избрана Лариса Истрапилович. Она входит в состав правления с 2020 года. Кроме того, на совете принято решение о назначении нового генерального директора. С 5 августа на эту должность назначен Александр Рудских. До 5 августа Рудских был главой Дзержинского района Новосибирска, а до этого возглавлял АО «Электроагрегат». Полномочия исполняющего обязанности генерального директора завода Евгения Порохни прекращены 4 августа 2024 года. Напомним, он представлял интересы несостоявшегося покупателя «Тяжстанкогидропресса» группы «Феррум» и был назначен на эту должность в мае. Однако, в июне стало известно, что «Феррум» отказался от сделки. Эксперты связывали это решение с арестом, наложенным на пакет в 83% акций «Тяжстанкогидропресса» по иску некого Юрия Парамзина, владеющего десятью обыкновенными и девятью привилегированными акциями завода.

Директором АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Новосибирской области с 4 сентября назначен Андрей Колмаков. Ранее он в статусе исполняющего обязанности возглавлял МУП «Спецавтохозяйство», а до этого был главой Новосибирского филиала СГК. Ранее он в статусе исполняющего обязанности возглавлял МУП «Спецавтохозяйство», а до этого был главой Новосибирского филиала СГК. До назначения в СГК Колмаков в 2018 году работал в муниципалитете в должности главы департамента ЖКХ и энергетики. С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия». В июне в Новосибирске был задержан глава Корпорации развития региона Александр Зырянов.  УК «ПЛП» находится в поле контроля корпорации. Ранее директором УК «ПЛП» был Александр Гоманов.

В начале декабря генеральным директором АО «Электросигнал» назначен Вячеслав Горохов. Он сменит Николая Рычкова и приступил к своим обязанностям с 29 декабря. В феврале 2024 года совет директоров предприятия принял решение заключить договор подряда с ООО «НОВАК» для строительства корпуса цеха металлообработки площадью 1492,24 кв.м на производственной площадке №2 на улице Добролюбова. Кроме того, компания должна провести индивидуальные испытания и пусконаладочные работы оборудования, которое будет установлено на площадку. Совокупный объем инвестиций, которые предполагается вложить в проект — 132 млн рублей. В октябре мэрия Новосибирска выдала предприятию разрешение на строительство цеха. Ввести объект в эксплуатацию должны не позднее 30 июня 2025 года.

Также в декабре совет директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» принял решение о досрочном прекращении полномочий Олега Медведко на посту генерального директора. За смену руководителя проголосовали все пятеро присутствующих на заседании членов совета (из семи). Новым руководителем избран Александр Серов.

Ранее редакция писала про кадровые перестановки, которые произошли в 2024 году в системе власти Новосибирской области.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : отставки и назначения Итоги года 2024 бизнес


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