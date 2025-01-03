Самолет, следовавший из Новосибирска, экстренно приземлился в Ташкенте

Рейс Uzbekistan Airways следовал в Узбекистан. Но из-за сильного тумана в аэропорту прибытия в Ферганы воздушному судну пришлось приземлиться в Ташкенте. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на АО Uzbekistan Airports.
— Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9670 «Новосибирск — Фергана» принял решение об уходе в Ташкент из-за сильного тумана в аэропорту назначения, — сообщили в авиакомпании.
Ранее редакция сообщала о том, что ы Норильске самолет компании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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