К депутату горсовета Новосибирска пришли с обыском

В доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, в отношении которой возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, прошли обыски. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на свои источники.

— Да, подтверждаю [обыски]. Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд, — сказал собеседник агентства, добавив, что приехал в дом Пироговой, но разъяснений не получил.

Также эту информацию подтвердила бывшая коллега по коалиции «Новосибирск 2020» Пироговой Светлана Каверзина.

— Обыск в доме у Хельги Пироговой. Теперь поехали с обыском к родителям, — написала Каверзина на своей страничке в соц. сети «ВКонтакте».

Официального подтверждения обыска у депутата Пироговой в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока нет.

Напомним, в отношении Хельги Пироговой 21 июля составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). Суд 15 августа закрыл административное дело Пироговой в связи с открытым уголовным делом. По данным следствия, депутат в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России. Ее вызвали на допрос, но Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии. Ее объявили в розыск 4 августа.

Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию, входит в оппозиционную коалицию «Новосибирск-2020».

Ранее редакция сообщала об обысках, которые проходили у либеральных оппозиционеров.