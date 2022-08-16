К депутату горсовета Новосибирска пришли с обыском

В доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, в отношении которой возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, прошли обыски. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на свои источники.
— Да, подтверждаю [обыски]. Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд, — сказал собеседник агентства, добавив, что приехал в дом Пироговой, но разъяснений не получил.
Также эту информацию подтвердила бывшая коллега по коалиции «Новосибирск 2020» Пироговой Светлана Каверзина.
— Обыск в доме у Хельги Пироговой. Теперь поехали с обыском к родителям, — написала Каверзина на своей страничке в соц. сети «ВКонтакте».
Официального подтверждения обыска у депутата Пироговой в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока нет.
Хельга Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию, входит в оппозиционную коалицию «Новосибирск-2020».
Ранее редакция сообщала об обысках, которые проходили у либеральных оппозиционеров.
Фото из сообщества коалиции в Телеграме
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