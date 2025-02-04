Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском

Куйбышевский районный суд города Омска принял решение об отправке в СИЗО 68-летнего жителя Томска, который стал участником поножовщины в поезде на маршруте «Томск-Адлер».

Как сообщает пресс-служба судебной системы Омской области, мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 30 января 2025 года. Как выяснили правоохранители, в купе вагона между станциями Каргат и Барабинск один из пассажиров, житель Сибири, достал два ножа. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и требовал, чтобы его попутчики покинули купе.

Получив отказ, он напал на мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали, их жизни сейчас ничего не угрожает. Задержать дебошира удалось только после прибытия сотрудников силовых структур.

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