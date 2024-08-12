Руководителем аппарата губернатора Новосибирской области назначен Денис Костров

Денис Костров назначен руководителем аппарата губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании.
— Попрошу взаимодействовать с Денисом Васильевичем, как с руководителем моего аппарата по всем вопросам, — отметил Травников.
Ранее Денис Костров работал на должности начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.
До этого исполняющей обязанности руководителя аппарата была Екатерина Райхман, руководитель отдела организационного планирования.
Ранее редакция сообщала о том, что на должность замминистра промышленности ушел Дмитрий Гришунин.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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