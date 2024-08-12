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Руководителем аппарата губернатора Новосибирской области назначен Денис Костров

  • 12/08/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Руководителем аппарата губернатора Новосибирской области назначен Денис Костров
До этого исполняющей обязанности руководителя аппарата была Екатерина Райхман.

Денис Костров назначен руководителем аппарата губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании.

— Попрошу взаимодействовать с Денисом Васильевичем, как с руководителем моего аппарата по всем вопросам, — отметил Травников.

Ранее Денис Костров работал на должности начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

До этого исполняющей обязанности руководителя аппарата была Екатерина Райхман, руководитель отдела организационного планирования.

Ранее редакция сообщала о том, что на должность замминистра промышленности ушел Дмитрий Гришунин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Руководитель аппарата губернатора


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