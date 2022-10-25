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Ряд новых дел возбужден в отношении руководства Сузунского района

  • 25/10/2022, 15:04
Автор:
национальный проект жилье и городская среда
На сей раз «под раздачей» — заместитель главы администрации.

Прокуратура Сузунского района возбудила два административных дела в отношении заместителя главы района по статьям «несоставление документов о приёмке выполненной работы» и «нарушение сроков оплаты по контракту». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По информации, озвучиваемой ведомством, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией Сузунского района и ООО «Вершина» был заключен контракт на благоустройство ул. Ленина в р.п. Сузун. Работы подрядчиком были выполнены и предложены заказчику для приёмки. Однако должностные лица администрации, приняв фактически выполненные работы, на протяжении нескольких месяцев уклонились от подписания акта их приёмки и оплаты.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафов на сумму 50 тыс. рублей, сообщают в прокуратуре. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу. Задолженность по контракту погашена, права организации восстановлены.

Задержана глава Сузунского района

Задержана глава Сузунского района

О ком конкретно из заместителей главы района идёт речь, представители ведомства не указывают. Однако, стоит отметить, что это — уже второе на текущей неделе уголовное дело в отношении представителей районного руководства. Накануне стало известно о задержании главы района Лилии Некрасовой и её родственника, а также проводимых в отношении них следственных мероприятиях в рамках уголовного дела. Как сообщали новосибирские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, по версии следствия, чиновница фиктивно трудоустроила родственника в муниципальное предприятие, в результате материальный ущерб районному бюджету составил полмиллиона рублей за двухлетний период.

В то же время в политических кругах и телеграмм-каналах «гуляет» неофициальная информация, что внимание правоохранителей, как к руководству Сузунского района, так и к ряду депутатов областного Заксобрания (С начала работы созыва уголовные дела возбуждены в отношении пятерых влиятельных депутатов-единоросов. — Ред.) могут быть следствием перманентного конфликта исполнительной и законодательной ветвей власти в части реализации в области крупных инвестпроектов.

 

Ранее редакция сообщала о проблемах при реализации в Новосибирской области нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автодороги», попавших в поле зрения Генпрокуратуры РФ.

 

 

Фото: pixabay.com — 2541163

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф чиновнику национальный проект жилье и городская среда нарушение сроков оплаты по контракту


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