WhatsApp «упал»

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе популярного мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. На проблемы с мессенджером жалуются пользователи по всему миру. Невозможно отправить видео, фото и голосовые сообщения. Наибольшее количество жалоб поступает из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

Почти 80% пользователей сообщили, что не могут отправить сообщения в мессенджере. Остальные отметили трудности в работе с приложением в целом.

По состоянию на 10:39 мск, было зафиксировано 3432 жалобы из разных стран. При этом число обращений продолжает увеличиваться.