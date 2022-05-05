Какие крупные объекты начнут строить в области в 2022 году?

Как пояснил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в этом году должно начаться строительство по концессионному соглашению шести новых школ.

— Завершается подготовка проектно-сметной документации. В нее уже заложены актуальные сметы, и подрядчик сразу сможет приступить к строительству, — отметил глава региона.

В 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей финансирования, так как в связи с изменением макроэкономической ситуации и роста ставок по кредитам вариант концессии или ГЧП уже не выглядит настолько привлекательным, как ранее.

— Мы предложили финансирование трех школ перевести в формат госзаказа, то есть осуществлять строительство за счет бюджетных средств. Это потребует от нас бóльших расходов текущий краткосрочный период, — пояснил Травников. — По другим школам, которые уже реализуются в рамках госзаказа, законодательство дало регионам инструмент по пересмотру стоимости и внесению существенных изменений в госконктракт при увеличении стоимости стройматериалов. Это приведет к увеличению расходов бюджета, но сохранит темпы строительства.

Кроме того, область ищет варианты удешевления строительства четырех поликлиник. Первоначальный механизм ГЧП из-за роста цен на кредитные ресурсы для региона теперь не очень интересен.

— Три недели назад у нас состоялись переговоры с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ. Сейчас идет пересмотр финансовой модели. Новая цена строительства пока непонятна, — пояснил Травников. — Во время этой паузы мы переориентировали бюджетные ресурсы, предусмотренные на семь поликлиник, на те три, которые уже строятся.

В этом году, по оценке губернатора, должно начаться строительство инфекционной больницы. Сейчас ПСД на объекты с актуальной сметой находится на Госэкспертизе. Кроме того, в прошлом году область получила федеральный грант на этот проект, что позволило сократить долю заемных средств.

На площадку в этом году должен выйти и подрядчик детского реабилитационного центра — АО «Концерн Титан-2». В прошлом году он занимался подготовкой территории, а в этом должен начать строительство. Напомним, эта же компания строит ЦКП «СКИФ».

При этом Андрей Травников подчеркнул, что пересматривать параметры инвестиционного фонда, средства из-за которого область может выделять на софинансирование проектов, регион не планирует.

— Мы не планируем реализовывать инвестпроекты на невыгодных для региона условиях с дорогими кредитами. Будем добиваться льготных условий или проводить финансовый маневр по аналогии со строительством школ и поликлиник, — рассказал губернатор. — Напомню, что условием инвестфонда является то, что средства, не освоенные в этом году, переходят на следующий год. В этом году средств инвестфонда хватает для финансирования объектов, и еще будет значительный остаток, который перейдет на 2023 год. То есть ресурсы для выполнения наших обязательств будут.

Ранее редакция сообщала, что региональный бизнес предлагает разбивать крупные лоты соцобъектов на более мелкие и доступные для местные предприятий.