Рекламодателям

В полпредстве назвали регионы Сибири, отстающие в заготовке топлива на зиму

  • 04/08/2022, 18:46
Автор:
новости Сибири
А также предупредили субъекты федерации округа принять меры к погашению задолженности бюджетных организаций за энергоресурсы.

— Подготовка к зиме в округе ведется в соответствии с утвержденными графиками. Готовность сетей составляет 60-65%, запасы угля и жидкого топлива — около 70%. Отмечается отставание по формированию запасов угля в Новосибирской и Омской областях, — сообщил на совещании полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что поставки угля в регион находятся в графике. За последнюю неделю июля было поставлено 4 тыс тонн. В целом накопления на 1 августа составляли 61 тыс тон или 41% от норматива на начало отопительного сезона. Готовность жилого фонда региона к сезону составляла 61%, котельных — 57%, теплосетей — 60%.

новости Новосибирска

Суд обязал муниципальное предприятие рассчитаться за газ

Анатолий Серышев на совещании предупредил представителей органов власти регионов Сибири, обратить особое внимание на формирование запасов топлива, чтобы не допустить перебоев с поставками в холодное время. При этом полпред сообщил, что по сравнению с 1 апреля долги бюджетных организаций округа за поставленные энергоресурсы, финансируемых из региональных и местных бюджетов, снизились на 65% и составили 1,4 млрд рублей.

— В соответствии с поручением президента РФ эту работу нужно развернуть в отношении всех организаций ЖКХ. Прошу внимательно проанализировать работу в этой сфере для погашения долгов за электроэнергию, газ, тепло и другие энергоресурсы, —обратился полпред к участникам совещания.

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, комментируя ситуацию с подготовкой регионов округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов отметил, что в прошлом сезоне прокуроры выявили свыше 4,5 тыс. нарушений, связанных с ходом и подготовкой к отопительному периоду, что свидетельствует об их распространенности. Он подчеркнул, что «отсутствие налаженной работы в этой сфере нарушает права граждан на комфортные условия проживания, создает дополнительную нагрузку на социально-значимые учреждения».

Так, в городах Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской областей, других регионах порывы на сетях привели к тому, что более 10 000 человек и свыше 70 социально значимых объектов находились без коммунальных услуг. В Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях прокурорам пришлось вмешаться в связи с возникшими трудностями завоза угля, его неоправданного удорожания.

новости Новосибирска

Для Новосибирска сформировали новый график начисления тарифов на тепло

По словам Русанова, наибольшие опасения вызывает состояние котельного оборудования, сетей электро-, водо- и теплоснабжения.

— Только за последнее непродолжительное время прокуроры направили в суды десятки исков об обязании собственников выполнить необходимые работы, большинство требований — замена полностью изношенного оборудования, — подчеркнул он. — В Республике Тыва, Алтайском, Красноярском краях, Омской и Иркутской областях вскрыты факты отсутствия резервных источников энергоснабжения, неготовности жилищного фонда. В Республике Хакасия, Алтайском крае, Омской и Томской областях только после вмешательства прокуроров оформлены права в отношении более 200 бесхозяйных объектов, что создает риски бесперебойного коммунального обслуживания населения, требует повышения эффективности работы органов власти, местного самоуправления по выявлению и постановке на учет таких объектов.

Обеспокоенность прокуратуры вызывают коммунальные объекты в Иркутске, Байкальске, Тулуне и других населенных пунктах Иркутской области. По оценке ведомства, требуется обеспечить необходимый запас топлива на ТЭЦ в Байкальске.

— Застарелая проблема — отсутствие паспортов готовности муниципальных образований, в прошедший сезон их количество составило 44. В 8 регионах Сибири имеют место факты неполучения паспортов не первый год. Это требует разработки детального, фактически исполнимого плана устранения недостатков с указанием конкретных сроков выполнения работ и источников их финансирования, — подчеркнул Юрий Русанов. — Проблема не начнет решаться, пока органы местного самоуправления не будут давать заключения, соответствующие фактическому положению дел. Региональным властям необходимо проникнуться проблемами муниципалитетов.

 

Ранее редакция сообщала, что просроченная задолженность за газ в Новосибирской области составляет 1,8 млрд рублей. А в правительстве региона озвучивали предел роста тарифов ЖКХ. 

Фото Сибирского окружного информационного центра

309

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : топливо отопительный сезон жкх долги


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Аграриям предлагают подкармливать скот нанокрахмалом

Ученые ищут механизмы финансирования и внедрения новых разработок для агропрома в сельхозпроизводство.
Читать статью >>
новости Новосибирска

СКТБ «Катализатор» готовится к реконструкции корпуса испытания катализаторов

Сейчас подрядчик готовит проектно-сметную документацию для проведения работ.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские ученые придумали биоразлагаемую пленку

По виду она мало отличается от полиэтиленовой. Открытие произошло совершенно случайно.
Читать статью >>
новости Новосибирска

СКТБ «Катализатор» настраивается на внутренний рынок

И меняет логистику для выхода на новых зарубежных партнеров.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

Более 400 новосибирских налогоплательщиков попали под действие моратория на банкротство

04/08/2022, 18:00

Аграриям предлагают подкармливать скот нанокрахмалом

04/08/2022, 17:49

СКТБ «Катализатор» готовится к реконструкции корпуса испытания катализаторов

04/08/2022, 15:50

Новосибирские ученые обнаружили вещества, способные противостоять COVID-19

04/08/2022, 15:42
Популярное

Новосибирский депутат призвал не финансировать таджикскую диаспору

04/08/2022, 16:45

Туту.ру составил список музеев России, которые стоит посетить

04/08/2022, 12:39

Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро

04/08/2022, 10:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

04/08/2022, 15:50

ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 г.

04/08/2022, 13:04

Больше 50 тысяч: в Новосибирске растет число пользователей сервиса «Ростелеком. Ключ»

04/08/2022, 11:57
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска