В полпредстве назвали регионы Сибири, отстающие в заготовке топлива на зиму

— Подготовка к зиме в округе ведется в соответствии с утвержденными графиками. Готовность сетей составляет 60-65%, запасы угля и жидкого топлива — около 70%. Отмечается отставание по формированию запасов угля в Новосибирской и Омской областях, — сообщил на совещании полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что поставки угля в регион находятся в графике. За последнюю неделю июля было поставлено 4 тыс тонн. В целом накопления на 1 августа составляли 61 тыс тон или 41% от норматива на начало отопительного сезона. Готовность жилого фонда региона к сезону составляла 61%, котельных — 57%, теплосетей — 60%.

— В соответствии с поручением президента РФ эту работу нужно развернуть в отношении всех организаций ЖКХ. Прошу внимательно проанализировать работу в этой сфере для погашения долгов за электроэнергию, газ, тепло и другие энергоресурсы, —обратился полпред к участникам совещания.

Анатолий Серышев на совещании предупредил представителей органов власти регионов Сибири, обратить особое внимание на формирование запасов топлива, чтобы не допустить перебоев с поставками в холодное время. При этом полпред сообщил, что по сравнению с 1 апреля долги бюджетных организаций округа за поставленные энергоресурсы, финансируемых из региональных и местных бюджетов, снизились на 65% и составили 1,4 млрд рублей.

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, комментируя ситуацию с подготовкой регионов округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов отметил, что в прошлом сезоне прокуроры выявили свыше 4,5 тыс. нарушений, связанных с ходом и подготовкой к отопительному периоду, что свидетельствует об их распространенности. Он подчеркнул, что «отсутствие налаженной работы в этой сфере нарушает права граждан на комфортные условия проживания, создает дополнительную нагрузку на социально-значимые учреждения».

Так, в городах Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской областей, других регионах порывы на сетях привели к тому, что более 10 000 человек и свыше 70 социально значимых объектов находились без коммунальных услуг. В Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях прокурорам пришлось вмешаться в связи с возникшими трудностями завоза угля, его неоправданного удорожания.

— Только за последнее непродолжительное время прокуроры направили в суды десятки исков об обязании собственников выполнить необходимые работы, большинство требований — замена полностью изношенного оборудования, — подчеркнул он. — В Республике Тыва, Алтайском, Красноярском краях, Омской и Иркутской областях вскрыты факты отсутствия резервных источников энергоснабжения, неготовности жилищного фонда. В Республике Хакасия, Алтайском крае, Омской и Томской областях только после вмешательства прокуроров оформлены права в отношении более 200 бесхозяйных объектов, что создает риски бесперебойного коммунального обслуживания населения, требует повышения эффективности работы органов власти, местного самоуправления по выявлению и постановке на учет таких объектов.

По словам Русанова, наибольшие опасения вызывает состояние котельного оборудования, сетей электро-, водо- и теплоснабжения.

Обеспокоенность прокуратуры вызывают коммунальные объекты в Иркутске, Байкальске, Тулуне и других населенных пунктах Иркутской области. По оценке ведомства, требуется обеспечить необходимый запас топлива на ТЭЦ в Байкальске.

— Застарелая проблема — отсутствие паспортов готовности муниципальных образований, в прошедший сезон их количество составило 44. В 8 регионах Сибири имеют место факты неполучения паспортов не первый год. Это требует разработки детального, фактически исполнимого плана устранения недостатков с указанием конкретных сроков выполнения работ и источников их финансирования, — подчеркнул Юрий Русанов. — Проблема не начнет решаться, пока органы местного самоуправления не будут давать заключения, соответствующие фактическому положению дел. Региональным властям необходимо проникнуться проблемами муниципалитетов.

Ранее редакция сообщала, что просроченная задолженность за газ в Новосибирской области составляет 1,8 млрд рублей. А в правительстве региона озвучивали предел роста тарифов ЖКХ.