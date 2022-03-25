Рядом с новым автовокзалом Новосибирска может появиться торговый центр

Земельный участок площадью 22,6 тысячи кв. м, расположенный на Гусинобродском шоссе, меняет назначение с «транспортного» на «торговое». Об этом говорится в постановлении №924 от 23 марта за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка… и объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций транспорта…) — «магазины (4.4), объекты продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 тысячи кв. м, — сообщается в постановлении.

Как следует из комментария корреспонденту Infopro54 собственника ООО «Автовокзал-Главный», депутата горсовета Новосибирска Андрея Гудовского, с одной стороны, в ближайшей перспективе появление торгового объекта на этом участке «Гусинки» не предвидится.

— Что-то конкретно сказать не могу, пока нет каких-то разработок, — заявил Гудовский в начале комментария.

— Мы расставили много остановочных пунктов по городу, чтобы было удобнее подсаживаться там, где пассажиры хотят, — рассказывает собственник компании. — Загрузка вокзала упала: не надо ехать сюда, чтобы сесть на свой автобус. В связи с этим у нас освободился участок по зонированию «ИТ-2». Там можно размещать торговый комплекс, магазин сопутствующих товаров. Много людей приезжают из области, покупают какие-то товары. К тому же к нам приходили арендаторы, просили площади, чтобы встать с товарами. Рядом — область. Приезжают фермеры, спрашивают территорию для торговли.

В то же время, по словам собеседника редакции, предпосылки для появления торговой зоны в районе автовокзала уже сложились.

При этом, как заверяет Гудовский подобия небезызвестной барахолки на участке, который изменил условно разрешенный вид использования, не будет.

— Барахолки там точно не будет. Ее нельзя делать по закону, — говорит собеседник редакции. — И потом, на площади в 5 тысяч кв. м ее посадить физически невозможно.

Барахолка, также официально известная как «Гусинобродский вещевой рынок», работала в этой части Новосибирска с 70-х годов до осени 2015 года. После ее закрытия большая часть коммерсантов переехала в открывшиеся вдоль Гусинобродского шоссе торговые центры. Самый известный из них — торговый комплекс «Восток», который неоднократно привлекал внимание надзорных и контролирующих структур. Также неоднократно предпринимались попытки его закрыть.