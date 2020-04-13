Количество «амнистированных» отраслей растёт

Правительство Новосибирской области утвердило перечень отраслей, которым разрешено возобновить работу. Данный перечень был утверждён на внеочередном заседании регионального правительства 11 апреля. Как следует из постановления, помимо ранее, амнистированных строительной и промышленной отраслей, разрешено возобновить работу бизнесу, специализирующемуся на выращивании культур, рассады, животноводстве, рыболовстве, рыбоводстве, торговле транспортными средствами, запчастями, ремонте транспортных средств, ремонте бытовой техники, одежды, обуви, уборке зданий — всего под амнистию подпали 14 отраслей.

— Хранение и складирование зерна, деятельность, связанная с перевозками, — перечисляются отрасли в постановлении № 102-п, — почтовая связь, деятельность по управлению компьютерными системами, по сопровождению компьютерных систем, по созданию и использованию информационных ресурсов, по комплексному обслуживанию помещений, по уборке зданий, помещений, дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, ремонт компьютерного оборудования, обуви, одежды, стирка и химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, что днём ранее эти послабления в ходе брифинга новосибирским СМИ проанонсировал глава региона Андрей Травников. По словам главы региона, карантин снимается и с учащихся сельских школ, которые с 13 апреля приступают к полноценным занятиям.

При этом, как сообщают в правительстве, наряду с разрешённой рыбалкой на территории области полностью запрещена охота.

Параллельно с ростом «амнистированных» отраслей в регионе наблюдается и рост выявленных случаев заболевания коронавирусом. Так, по последним данным оперативного штаба области на 12 апреля, регион пополнился 10-ю новыми случаями.

В Новосибирской области еще 10 случаев коронавируса — Семь случаев — контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше, — сообщают в штабе. — Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. Один пациент — иногородний водитель грузовика. Круг контактов пострадавших определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

По информации оперативного штаба, в настоящее время на территории Новосибирской области выявлено 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: pixabay.com, автор- Peggychoucair