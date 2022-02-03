Новосибирск может получить деньги на социальную инфраструктуру от ДОМ.РФ

ДОМ.РФ рассматривает возможность финансирования строительства в Новосибирской области социальных объектов, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Их общая стоимость может составить до 20 млрд рублей. Об этом рассказала в рамках «Сибирской строительной недели» директор ДОМ.РФ Управление активами Марина Слуцкая. Речь идет о строительстве общеобразовательных школ, спортивных и медицинских центров. Сейчас Институт развития проводит предварительный анализ проектов и ожидает заявку на их реализацию от региональных властей.

— Новосибирская область может стать пилотным регионом в Сибирском федеральном округе для применения механизма финансирования инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ. С 2021 года инструмент используется в Уральском, Дальневосточном, Центральном округах. Полученный опыт, который дал нам понимание о каждом этапе реализации механизма и позволил увидеть подводные камни, мы будем использовать при работе в других федеральных округах, — отметила Марина Слуцкая.

В планах ДОМ.РФ в 2022 году увеличение масштабов финансирования инфраструктуры через облигации. Институт развития уже заключил пять договоров с четырьмя регионами. Общий объем денежных средств по займам составит почти 7,5 млрд рублей. Кроме того, одобрение получено по девяти проектам в шести регионах на сумму порядка 15 млрд. рублей. Их реализация позволит ввести 1,8 млн кв. м жилья.

Как уточнили в пресс-службе ДОМ.РФ, механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства и городского

развития. Инструмент предусматривает возможность льготного финансирования проектов ГЧП и концессий, предоставление займов застройщикам и дочерним обществам субъектов. Льготная ставка обеспечивается субсидией из федерального бюджета. На данный момент состоялось два выпуска облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры на сумму 20 млрд рублей.

Вчера на заседании комиссии горсовета Новосибирска вице-мэр Алексей Кондратьев сообщил депутатам, что город пробивает строительство еще шести школ. Он также пояснял, что заявленные в третьей волне объекты будут строится по 44-ФЗ.