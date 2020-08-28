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Рынок событий придет в себя не скоро

Event-индустрия — из числа отраслей, получивших самые тяжелые травмы от режима самоизоляции. И восстанавливаются ее сегменты неровно.
  • 28/08/2020, 20:00
Автор: Игорь Смольников
Рынок событий придет в себя не скоро

Event-бизнес неспроста зовут не только индустрией событий, но еще и индустрией эмоций. И именно в силу свой зависимости от эмоциональной сферы, от социокультурных факторов event-бизнес предсказуемо оказался в жертвенном шорт-листе пандемии. Сейчас идет восстановительный процесс.

Но он медленный и ассиметричный: сектор свадеб и семейных торжеств оживает отчетливо, а вот сектор корпоративных мероприятий до сих пор если не в коме, то в прострации.

А как дышал, как дышал!

Начинался год в этой отрасли очень оптимистично и динамично.

— В портфеле заказов еще до конца апреля у нас было 20 больших мероприятий, — вспоминает Евгения Ли-хи-за, руководитель и основатель праздничного агентства Event-Studio DETALI. — Этот год обещал быть просто феноменальным, мы прежде никогда так не стартовали. Для межсезонья два десятка корпоративных заказов — это суперплотность. Причем, что примечательно, это не свадьбы. Со свадебной темой мы не работали. Коллеги, которые занимались свадьбами, детскими праздниками — они еще как-то, худо-бедно выкарабкивались. И их сегмент рынка начал раскачиваться с июля. У меня же первый «посткарантинный» заказ — на 29 августа. Первый с марта. 6 марта мы провели корпоративную вечеринку к 8 марта, провели вечеринки к 23 февраля. Из той изначальной обоймы в 20 заказов мы успели провести 5 мероприятий.

В Новосибирске вырос спрос на праздники

В Новосибирске вырос спрос на праздники

Растущий спрос на семейно-лирический сегмент event-отрасли (свадьбы, дни рождения, тематические вечеринки) отмечают все эксперты, но в детализации своих оценок они контрастны почти до полного несходства. Так, исследование, проведенное онлайн-платформой «Авито Услуги», показало, что спрос на организацию праздников по стране вырос на 99% с мая 2020 года, а в Новосибирске — на 60%. По данным «Авито Услуги», новосибирцев интересуют услуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов — мероприятий, которые были запрещены во время самоизоляции, а теперь становятся еще популярнее, чем прежде.

Однако специалисты, вовлеченные в отрасль, эти цифры и эти выводы воспринимают, мягко говоря, удивленно. И с милым сарказмом просят не натягивать субтильную сову быстрых московских обобщений на большой, щербатый глобус общероссийского рынка.

Тут вам не там!

— Рыночная ситуация по регионам и Москве совершенно разная, —подчеркивает Ирина Дмитриева, директор event-агентства BеEvent. — Я бы сказала, «разная до несравнимости». Да, в Москве рынок организации эвентов и праздников ожил. Москва открылась, социокультурные шестеренки города снова завертелись. У них офлайн-мероприятия действительно пошли. Например, московские кавер-группы, с которыми мы сотрудничали в рамках своих проектов, сейчас у себя в Москве вновь завалены работой. У кого по 5 дней в неделю расписано, у кого — целых 7, практически без выходных. У некоторых — по 2 выступления в день.

Тем не менее даже такая загрузка — это еще не восстановление. Это именно ажиотаж «застоявшейся» индустрии и общества, засидевшегося в самоизоляции. Свадьбы и юбилеи —  да, они «почти как раньше». А вот обобщенный образ корпоративного мероприятия теперь совсем другой. Теперь он виртуальный.

— Большие компании-заказчики сейчас предпочитают онлайновые мероприятия, сегмент же офлайновых эвентов сейчас совсем мал, — констатирует Ирина Дмитриева. — И акции эти — те что есть — маленькие, компактные. А насчет размаха и масштаба есть психологический барьер: в контексте пиара бренда никто не может позволить себе «пир во время чумы». Потому что в эмоциональном «послевкусии» года любая нарочитая феерия теперь воспринимается именно так. В общем, контекст очень неудобный для феерий. К тому же многие попросту не рискуют собирать в офлайне большое сообщество сотрудников и друзей бренда, поскольку чем больше круг, тем больше в нем людей из групп риска — с хроническими заболеваниями, опасно обостряющимися при ковиде, или с рисковой телесно-возрастной конституцией. У нас в регионе обезопасить всех на большом мероприятии не получится: по этой части возможности, по сравнению с Москвой, совсем иные. В Москве ты сдаешь экспресс-тест и с этой справкой приходишь на мероприятие. У нас система более громоздкая, повторить московскую практику не получится.

По оценкам самих операторов, объем event-рынка в Новосибирске упал раз в 10. И летом это падение ощущалось особенно ярко-болезненно — столь велик был контраст с прошлыми летними сезонами.

— Не было фестивалей, не стало брендовых активаций, которых прежде летом было полным-полно, нет спонсорских вечеринок, презентаций, — говорит Ирина Дмитриева. Есть мелкие проекты. В стиле «А давайте соберемся и презентуем очки, новую коллекцию». Но это так, слабое мерцание рынка — такие события всегда проходили, просто раньше они составляли массив, «подлесок». Сейчас же, в тишине и пустоте, они просто заметнее смотрятся именно в силу тишины и пустоты. А о проектах с массовостью 200+, 300+ сейчас говорить не приходится. Или возьмем, к примеру, нормальную осень. Прежде сентябрь-октябрь для нас были горячей порой офлайновых мероприятий —  конференции, форумы, презентации, форсайт-сессии, стратегические сессии. Сектор бизнес-event был очень большим, сейчас же его практические нет. Сегодня в обойме у меня один офлайновый проект, да и то он пока под вопросом —  ждем решения властей. Будет ли продление, когда нас выпустят и какие будут регламенты и постановления. А все остальные наши проекты — это онлайн.

Лето, улетай…

Следствие пандемии — атомизация общества

Вспоминая тревожную весну-2020, все операторы event-индустрии единодушно отмечают высочайшую «травмореагентность» отрасли. Сжиматься, схлопываться она начала не просто быстро, а именно драматически быстро.

— Для очень знаменитой глобальной компании мы готовили крупную конференцию — для всего их региона Восток. Для Зарплаты.ру был заказ на 4 мероприятия — до самого Нового года. Для Plesk мы начали готовить летний корпоратив. Для Ingram Micro готовили мероприятия, которые мы делаем для них не только в Новосибирске, но и в Москве. Кроме того, мы готовили свое офлайновое событие — семейный марафон «Давай вместе». Уже набрали спикеров, сделали сайт, подключили Яндекс-кассу, колл-центр. В общем, уйму всего проплатили и только по счастливому случаю не успели внести предоплату по аренде гостиницы «Азимут», а так бы еще на 200 тысяч влетели.

По наблюдениям Евгении Ли-хи-за, пандемийный стресс отрасли напоминал собой клише из фильмов жанра «киберпанк» — отрасль словно начала распадаться на пиксели:

— Самый наш большой, глобальный клиент на пандемию отреагировал сразу же: компания всю активность моментально сняла по всей России, даже в Москве, — вспоминает Евгения. — Вообще, чем глобальнее компания, тем «отзывчивее» она оказывалась на всю эту эпидемическую тревогу. Наши клиенты — это большей частью айтишные компании. Даже не федералы, а именно «глобалисты». И в спектре эмоций и действий они очень сильно зависят от своих интернациональных коллег. Plesk, Ingram Micro — для них мы должны были делать очередное мероприятие летом. С  Plesk мы работаем уже 3 года. Они держали планы до последнего, но поскольку у них велика доля иностранных участников, а границы оказались закрыты, пришлось отменить и их мероприятия.

Виват, приват!

Локомотивным сегментом event-рынка сами операторы называют так называемый приват-сектор — семейно-родственные  торжества: свадьбы, вечеринки, юбилеи.

— А вот о корпоративных и клиентских мероприятиях скажу, пожалуй, без оптимизма, — рассуждает Ирина Дмитриева. — В остатке года их не будет в том количестве, в каком они были в тот же период 2019-го. Даже если их разрешат повсеместно. Дело тут не в административной отмашке. Есть еще и факторы коллективной психологии. Потому что ощущения миновавшей беды нет. Напротив, есть неизбывное напряжение — предощущение второй волны, чувство, что еще ничего не кончилось и до хэппиэнда далеко. О второй волне говорят сдержанно, полушепотом, но к ней все морально готовятся. Москва и сопредельные с ней регионы сейчас довольно бодры — большая часть онлайновых проектов там прогоняется через интернет- и теле-мосты. Это федеральная прокачка, это огромные бюджеты. Например, 50 млн за одну трансляцию, 100 млн. Знаю несколько таких проектов. Эти деньги сугубо «центровые», они крутятся там, региональные эвентщики от этого пирога никаких долек и кремовых розочек не получают.

С зимой тоже нет определенности. Скорее всего, зимний сезон тоже будет потерян, как лето и осень.

— То, что лето потеряно, было ясно уже с апреля, — говорит Евгения Ли-хи-за. — Мне пришлось распустить команду, ибо стало понятно, что оклады платить будет невозможно. Ребята, понимая ситуацию, разошлись на время по сферам быстрого заработка — кто в службы доставки, кто в продажи — туда, откуда и пришли в индустрию событий. Отчасти этот вынужденный отпуск даже пригодился — я была перегружена несколько сезонов подряд, так что какой-никакой релакс-эффект получился. С другой стороны, пока непонятно, чем мы будем заниматься в «посткарантинной» реальности. Конечно, некоторые успели увернуться от самых тяжелых издержек ситуации — быстро переключились на онлайн, кто-то ушел в обучающие сетевые марафоны. Свадьбы человек на 50, тусовочные вечеринки человек на 30 — они существуют, коллеги окучивают и этот сегмент. Но мы его уже переросли. Не то что б мы гиганты, но в профессионально-концептуальном плане это было бы двумя шагами назад. Из свадебной темы мы постепенно ушли 5-7 лет назад, хотя 12 лет назад, на старте бизнеса, как раз со свадеб и начинали. Возвращаться, честно говоря, не хочется — это было бы откатом назад. Да, мы со свадеб начинали. Но самовосприятие уже не то. Да и тесно там. Так что, если продолжим, то заниматься будем чем-то действительно новым — сохраняя восходящую динамику, без возвратов в прожитое. Не факт, что это будет онлайн. Я к онлайновым форматам как к моно-теме отношусь сдержанно. Впрочем, будучи человеком гибкого восприятия, на будущее ничего не отрицаю — может быть, я и изменю свое мнение. Тем более что онлайн среди всех составляющих веера форматов я не отрицаю — для постоянных клиентов мы и такое будем делать.

Что там вдали?

Ошеломительные расхождения в оценках столичных и местных экспертов сами сибиряки объясняют «МКАД-синдромом» — идентичностью понятий «Москва/Россия» в сознании столичных аналитиков.

— Москва вообще живет обособленным мироощущением, — констатирует Ирина Дмитриева. — Что там за ее пределами — тамошние исследователи это представляют слабо. Мы дружим со многими федеральными event-агентствами, представляем их интересы в Сибири, делаем совместные проекты. И сейчас, обсуждая совместную работу, говорим так: «Ребята, у нас тут многое еще непонятно, не все органы и учреждения вернулись к работе». «В смысле?! — удивляются москвичи. — Вас что, еще не выпустили?!». То есть, выходя в регионы на проект, они даже не знают, какова там, на месте, конкретика ситуации. Для них Россия эквивалентна Москве.

Жанна Перкова: Считать ивенты легким бизнесом — ошибка

Жанна Перкова: Считать эвенты легким бизнесом — ошибка

По солидарному мнению новосибирских event-операторов, рынок будет восстанавливаться неспешно, с кропотливостью огромного пазла. Сейчас более-менее зрим онлайн-сегмент и сектор семейных торжеств. До конца года все большие офлайновые мероприятия исключены. Их не будет — убеждены сами специалисты.

— Кто-то, может быть, и рискнет, — осторожно предполагает Ирина Дмитриева, — Но большого оптимизма нет. Вот, для контрастности равнения: в августе 2019-го у нас половина декабря была расписана — такое прежде было плечо планирования. Поэтому будем работать в онлайне, будем диджитализироваться. И это, думаю, судьба всего коллегиального сообщества. Вопрос только в том, какое агентство может предложить не полуфабрикат — это сейчас ключевая тема. Запросы к качеству онлайн-продукта будут расти. Он теперь должен делаться с телевизионным качеством — с режиссурой, с продуманной картинкой. Со сценографией, можно сказать. Что такое онлайн «наколенного» качества — это всем теперь известно благодаря ZOOM-буму. И, можно сказать, этим уровнем многие пресытились. Если онлайн, то он должен быть классно сделан: идеальная картинка, нужные детали в кадре, крутой сценарий и т.д.

В общем, учиться придется много, мы к этому морально готовы. Потому что, можно сказать, заходим в профессию заново. Кто готов к этому — тот и выживет. От онлайна «типичного» качества люди устали, устали от кустарщины. И эта усталость побуждает их отказываться от эвентов как таковых. Значит, нужно форсированно улучшать качество, придумывать новые идеи.

Евгения Ли-хи-за тоже оценивает осенне-зимний сезон диалектично — скорее, не как финал прежнего изнуряющего периода, а как старт новой эпохи, контуры который туманны. Но они в любом случае не будут повторять реалии прошлых лет. И даже реалии зимы-2020.

— Пока все неопределенно: какова будет новая корпоративная культура, каковы будут бюджеты на события, — резюмирует Евгения. — Ведь даже IT-компании потерпели убытки. При том, что как бы по умолчанию были готовы к карантинной атомизации общества. Даже они в убытках. Сначала всем понадобятся моральные и финансовые ресурсы на восстановление. А уж потом, когда клиентское сообщество придет в себя, начнется восстановление и нашей индустрии.

Фото pixabay — Free-Photos  

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
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Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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