Рынок событий придет в себя не скоро

Event-бизнес неспроста зовут не только индустрией событий, но еще и индустрией эмоций. И именно в силу свой зависимости от эмоциональной сферы, от социокультурных факторов event-бизнес предсказуемо оказался в жертвенном шорт-листе пандемии. Сейчас идет восстановительный процесс.

Но он медленный и ассиметричный: сектор свадеб и семейных торжеств оживает отчетливо, а вот сектор корпоративных мероприятий до сих пор если не в коме, то в прострации.

А как дышал, как дышал!

Начинался год в этой отрасли очень оптимистично и динамично.

— В портфеле заказов еще до конца апреля у нас было 20 больших мероприятий, — вспоминает Евгения Ли-хи-за, руководитель и основатель праздничного агентства Event-Studio DETALI. — Этот год обещал быть просто феноменальным, мы прежде никогда так не стартовали. Для межсезонья два десятка корпоративных заказов — это суперплотность. Причем, что примечательно, это не свадьбы. Со свадебной темой мы не работали. Коллеги, которые занимались свадьбами, детскими праздниками — они еще как-то, худо-бедно выкарабкивались. И их сегмент рынка начал раскачиваться с июля. У меня же первый «посткарантинный» заказ — на 29 августа. Первый с марта. 6 марта мы провели корпоративную вечеринку к 8 марта, провели вечеринки к 23 февраля. Из той изначальной обоймы в 20 заказов мы успели провести 5 мероприятий.

Растущий спрос на семейно-лирический сегмент event-отрасли (свадьбы, дни рождения, тематические вечеринки) отмечают все эксперты, но в детализации своих оценок они контрастны почти до полного несходства. Так, исследование, проведенное онлайн-платформой «Авито Услуги», показало, что спрос на организацию праздников по стране вырос на 99% с мая 2020 года, а в Новосибирске — на 60%. По данным «Авито Услуги», новосибирцев интересуют услуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов — мероприятий, которые были запрещены во время самоизоляции, а теперь становятся еще популярнее, чем прежде.

Однако специалисты, вовлеченные в отрасль, эти цифры и эти выводы воспринимают, мягко говоря, удивленно. И с милым сарказмом просят не натягивать субтильную сову быстрых московских обобщений на большой, щербатый глобус общероссийского рынка.

Тут вам не там!

— Рыночная ситуация по регионам и Москве совершенно разная, —подчеркивает Ирина Дмитриева, директор event-агентства BеEvent. — Я бы сказала, «разная до несравнимости». Да, в Москве рынок организации эвентов и праздников ожил. Москва открылась, социокультурные шестеренки города снова завертелись. У них офлайн-мероприятия действительно пошли. Например, московские кавер-группы, с которыми мы сотрудничали в рамках своих проектов, сейчас у себя в Москве вновь завалены работой. У кого по 5 дней в неделю расписано, у кого — целых 7, практически без выходных. У некоторых — по 2 выступления в день.

Тем не менее даже такая загрузка — это еще не восстановление. Это именно ажиотаж «застоявшейся» индустрии и общества, засидевшегося в самоизоляции. Свадьбы и юбилеи — да, они «почти как раньше». А вот обобщенный образ корпоративного мероприятия теперь совсем другой. Теперь он виртуальный.

— Большие компании-заказчики сейчас предпочитают онлайновые мероприятия, сегмент же офлайновых эвентов сейчас совсем мал, — констатирует Ирина Дмитриева. — И акции эти — те что есть — маленькие, компактные. А насчет размаха и масштаба есть психологический барьер: в контексте пиара бренда никто не может позволить себе «пир во время чумы». Потому что в эмоциональном «послевкусии» года любая нарочитая феерия теперь воспринимается именно так. В общем, контекст очень неудобный для феерий. К тому же многие попросту не рискуют собирать в офлайне большое сообщество сотрудников и друзей бренда, поскольку чем больше круг, тем больше в нем людей из групп риска — с хроническими заболеваниями, опасно обостряющимися при ковиде, или с рисковой телесно-возрастной конституцией. У нас в регионе обезопасить всех на большом мероприятии не получится: по этой части возможности, по сравнению с Москвой, совсем иные. В Москве ты сдаешь экспресс-тест и с этой справкой приходишь на мероприятие. У нас система более громоздкая, повторить московскую практику не получится.

По оценкам самих операторов, объем event-рынка в Новосибирске упал раз в 10. И летом это падение ощущалось особенно ярко-болезненно — столь велик был контраст с прошлыми летними сезонами.

— Не было фестивалей, не стало брендовых активаций, которых прежде летом было полным-полно, нет спонсорских вечеринок, презентаций, — говорит Ирина Дмитриева. Есть мелкие проекты. В стиле «А давайте соберемся и презентуем очки, новую коллекцию». Но это так, слабое мерцание рынка — такие события всегда проходили, просто раньше они составляли массив, «подлесок». Сейчас же, в тишине и пустоте, они просто заметнее смотрятся именно в силу тишины и пустоты. А о проектах с массовостью 200+, 300+ сейчас говорить не приходится. Или возьмем, к примеру, нормальную осень. Прежде сентябрь-октябрь для нас были горячей порой офлайновых мероприятий — конференции, форумы, презентации, форсайт-сессии, стратегические сессии. Сектор бизнес-event был очень большим, сейчас же его практические нет. Сегодня в обойме у меня один офлайновый проект, да и то он пока под вопросом — ждем решения властей. Будет ли продление, когда нас выпустят и какие будут регламенты и постановления. А все остальные наши проекты — это онлайн.

Лето, улетай…

— Для очень знаменитой глобальной компании мы готовили крупную конференцию — для всего их региона Восток. Для Зарплаты.ру был заказ на 4 мероприятия — до самого Нового года. Для Plesk мы начали готовить летний корпоратив. Для Ingram Micro готовили мероприятия, которые мы делаем для них не только в Новосибирске, но и в Москве. Кроме того, мы готовили свое офлайновое событие — семейный марафон «Давай вместе». Уже набрали спикеров, сделали сайт, подключили Яндекс-кассу, колл-центр. В общем, уйму всего проплатили и только по счастливому случаю не успели внести предоплату по аренде гостиницы «Азимут», а так бы еще на 200 тысяч влетели.

Вспоминая тревожную весну-2020, все операторы event-индустрии единодушно отмечают высочайшую «травмореагентность» отрасли. Сжиматься, схлопываться она начала не просто быстро, а именно драматически быстро.

По наблюдениям Евгении Ли-хи-за, пандемийный стресс отрасли напоминал собой клише из фильмов жанра «киберпанк» — отрасль словно начала распадаться на пиксели:

— Самый наш большой, глобальный клиент на пандемию отреагировал сразу же: компания всю активность моментально сняла по всей России, даже в Москве, — вспоминает Евгения. — Вообще, чем глобальнее компания, тем «отзывчивее» она оказывалась на всю эту эпидемическую тревогу. Наши клиенты — это большей частью айтишные компании. Даже не федералы, а именно «глобалисты». И в спектре эмоций и действий они очень сильно зависят от своих интернациональных коллег. Plesk, Ingram Micro — для них мы должны были делать очередное мероприятие летом. С Plesk мы работаем уже 3 года. Они держали планы до последнего, но поскольку у них велика доля иностранных участников, а границы оказались закрыты, пришлось отменить и их мероприятия.

Виват, приват!

Локомотивным сегментом event-рынка сами операторы называют так называемый приват-сектор — семейно-родственные торжества: свадьбы, вечеринки, юбилеи.

— А вот о корпоративных и клиентских мероприятиях скажу, пожалуй, без оптимизма, — рассуждает Ирина Дмитриева. — В остатке года их не будет в том количестве, в каком они были в тот же период 2019-го. Даже если их разрешат повсеместно. Дело тут не в административной отмашке. Есть еще и факторы коллективной психологии. Потому что ощущения миновавшей беды нет. Напротив, есть неизбывное напряжение — предощущение второй волны, чувство, что еще ничего не кончилось и до хэппиэнда далеко. О второй волне говорят сдержанно, полушепотом, но к ней все морально готовятся. Москва и сопредельные с ней регионы сейчас довольно бодры — большая часть онлайновых проектов там прогоняется через интернет- и теле-мосты. Это федеральная прокачка, это огромные бюджеты. Например, 50 млн за одну трансляцию, 100 млн. Знаю несколько таких проектов. Эти деньги сугубо «центровые», они крутятся там, региональные эвентщики от этого пирога никаких долек и кремовых розочек не получают.

С зимой тоже нет определенности. Скорее всего, зимний сезон тоже будет потерян, как лето и осень.

— То, что лето потеряно, было ясно уже с апреля, — говорит Евгения Ли-хи-за. — Мне пришлось распустить команду, ибо стало понятно, что оклады платить будет невозможно. Ребята, понимая ситуацию, разошлись на время по сферам быстрого заработка — кто в службы доставки, кто в продажи — туда, откуда и пришли в индустрию событий. Отчасти этот вынужденный отпуск даже пригодился — я была перегружена несколько сезонов подряд, так что какой-никакой релакс-эффект получился. С другой стороны, пока непонятно, чем мы будем заниматься в «посткарантинной» реальности. Конечно, некоторые успели увернуться от самых тяжелых издержек ситуации — быстро переключились на онлайн, кто-то ушел в обучающие сетевые марафоны. Свадьбы человек на 50, тусовочные вечеринки человек на 30 — они существуют, коллеги окучивают и этот сегмент. Но мы его уже переросли. Не то что б мы гиганты, но в профессионально-концептуальном плане это было бы двумя шагами назад. Из свадебной темы мы постепенно ушли 5-7 лет назад, хотя 12 лет назад, на старте бизнеса, как раз со свадеб и начинали. Возвращаться, честно говоря, не хочется — это было бы откатом назад. Да, мы со свадеб начинали. Но самовосприятие уже не то. Да и тесно там. Так что, если продолжим, то заниматься будем чем-то действительно новым — сохраняя восходящую динамику, без возвратов в прожитое. Не факт, что это будет онлайн. Я к онлайновым форматам как к моно-теме отношусь сдержанно. Впрочем, будучи человеком гибкого восприятия, на будущее ничего не отрицаю — может быть, я и изменю свое мнение. Тем более что онлайн среди всех составляющих веера форматов я не отрицаю — для постоянных клиентов мы и такое будем делать.

Что там вдали?

Ошеломительные расхождения в оценках столичных и местных экспертов сами сибиряки объясняют «МКАД-синдромом» — идентичностью понятий «Москва/Россия» в сознании столичных аналитиков.

— Москва вообще живет обособленным мироощущением, — констатирует Ирина Дмитриева. — Что там за ее пределами — тамошние исследователи это представляют слабо. Мы дружим со многими федеральными event-агентствами, представляем их интересы в Сибири, делаем совместные проекты. И сейчас, обсуждая совместную работу, говорим так: «Ребята, у нас тут многое еще непонятно, не все органы и учреждения вернулись к работе». «В смысле?! — удивляются москвичи. — Вас что, еще не выпустили?!». То есть, выходя в регионы на проект, они даже не знают, какова там, на месте, конкретика ситуации. Для них Россия эквивалентна Москве.

Жанна Перкова: Считать эвенты легким бизнесом — ошибка . Сейчас более-менее зрим онлайн-сегмент и сектор семейных торжеств. До конца года все большие офлайновые мероприятия исключены. Их не будет — убеждены сами специалисты.

— Кто-то, может быть, и рискнет, — осторожно предполагает Ирина Дмитриева, — Но большого оптимизма нет. Вот, для контрастности равнения: в августе 2019-го у нас половина декабря была расписана — такое прежде было плечо планирования. Поэтому будем работать в онлайне, будем диджитализироваться. И это, думаю, судьба всего коллегиального сообщества. Вопрос только в том, какое агентство может предложить не полуфабрикат — это сейчас ключевая тема. Запросы к качеству онлайн-продукта будут расти. Он теперь должен делаться с телевизионным качеством — с режиссурой, с продуманной картинкой. Со сценографией, можно сказать. Что такое онлайн «наколенного» качества — это всем теперь известно благодаря ZOOM-буму. И, можно сказать, этим уровнем многие пресытились. Если онлайн, то он должен быть классно сделан: идеальная картинка, нужные детали в кадре, крутой сценарий и т.д.

В общем, учиться придется много, мы к этому морально готовы. Потому что, можно сказать, заходим в профессию заново. Кто готов к этому — тот и выживет. От онлайна «типичного» качества люди устали, устали от кустарщины. И эта усталость побуждает их отказываться от эвентов как таковых. Значит, нужно форсированно улучшать качество, придумывать новые идеи.

Евгения Ли-хи-за тоже оценивает осенне-зимний сезон диалектично — скорее, не как финал прежнего изнуряющего периода, а как старт новой эпохи, контуры который туманны. Но они в любом случае не будут повторять реалии прошлых лет. И даже реалии зимы-2020.

— Пока все неопределенно: какова будет новая корпоративная культура, каковы будут бюджеты на события, — резюмирует Евгения. — Ведь даже IT-компании потерпели убытки. При том, что как бы по умолчанию были готовы к карантинной атомизации общества. Даже они в убытках. Сначала всем понадобятся моральные и финансовые ресурсы на восстановление. А уж потом, когда клиентское сообщество придет в себя, начнется восстановление и нашей индустрии.

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