РЖД и «Газпром» могут первыми приобрести квантовые телефоны за 40 млн рублей

Первыми покупателями квантовых телефонов уже в новом году могут стать «Газпром» и РЖД, сообщил в беседе с РБК заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКс» Дмитрий Гусев.

Квантовый телефон, разработанный Центром компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова — это сервер (или рабочая станция), на которую установили квантовую систему выработки и распределения ключей, в том числе IP-телефон с интегрированным средством криптографической защиты данных.

Чтобы позвонить с такого телефона, нужно соблюсти ряд определенных условий. Во-первых, важно, чтобы оба аппарата были подключены к одному распределительному узлу, во-вторых, у вызываемого абонента также должна стоять установка квантового приемника.

При этом отмечается, что для работы системы необходимо соблюдение специальных требований по температуре воздуха в помещении и сейсмоустойчивости.

На сегодняшний день устройство пока не совершенно, однако создатели уверяют, что, несмотря на это, оно уже обладает возможностью шифровать трафик протоколом квантового шифрования, благодаря чему мошенники не смогут получить к нему доступ.

Начальная версия квантового телефона была представлена еще в 2017 году, а в 2019-м разработчики провели публичный сеанс квантово-защищенной связи.

Уточняется, что серийное производство устройств должно было начаться к концу 2019 года, а стоимость системы на тот момент оценивалась в 30 млн руб.

Дмитрия Гусев рассказал, что в то время интерес потенциальных заказчиков еще не сформировался настолько, чтобы они выразили готовность приобрести подобные продукты. Поэтому «ИнфоТеКС» пересмотрела планы, продолжила тестировать опытные образцы и развитие производственной базы, а также запустила новые исследования.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработали платформу автоматизации Raptor, которая уже применяется на Новосибирской ГЭС, а также на многих подстанциях в Сибири.