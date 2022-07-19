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Обезьянью оспу встретят во всеоружии

  • 19/07/2022, 18:47
новости Новосибирска
Вирусологи, эпидемиологи и фармакологическая отрасль не позволят оспе обезьян перейти в пандемию, ибо готовы встретить её «на пороге».

Таков лейтмотив пресс-конференции, состоявшейся в новосибирском пресс-центре ТАСС. Медиа-поводом этого события стало выявление в Санкт-Петербурге первого случая обезьяньей оспы.

Участники конференции сошлись во мнении, что апокалиптическая аранжировка этой темы — в большей степени плод журналисткой спекуляции, ибо оспа обезьян — отнюдь не очередная «чума 21 века» и даже не «новый СOVID».

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 Как подчеркнул заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов, вплоть до недавнего времени оспа обезьян была сугубо африканским заболеванием, находящимся в сфере компетенции ветеринаров. Так же, как к примеру, коровья оспа. В плоскость человеческой эпидемиологии болезнь переместилась благодаря «креативной этике» и культу сексуальных экспериментов.

В этой роли болезнь сначала распространилась в Центральной и Западной Африке, а оттуда в организмах пресыщенных европейских туристов прибыла в Европу.

Хотя участники пресс-конференции и попросили не стигматизировать ЛГБТ-сообщество, роль этой специфической страты в «популяризации» оспы обезьян настолько очевидна, что не отрицается даже в самом сообществе.

Как подчеркнул Сергей Нетёсов, региональные варианты обезьяньей оспы (конголезский, нигерийский, европейский) взаимно различны по степени заразности и тяжести протекания, и в странах «золотого миллиарда» вирус ещё не очень обжился.

— Респираторным путём он передаётся в меньшей степени, — отметил Сергей Нетёсов. —Чаще и активнее он передается через обмен физиологическими жидкостями.

Вирус открыт ещё в 1950-х, вспышки заболевания в странах Африки случались каждый год, были небольшими и быстро затухали. Первые вывозные случаи были отмечены в 2021-м году в Сингапуре и Великобритании. Но и тогда веер инфицирования составлял 3-4 человека из ближайшего окружения заболевшего.

Ситуация радикально изменилась в мае нынешнего года. Вспышки были в специфических сообществах Европы и США, а первый российский носитель был выявлен на прошлой неделе». Вирус сейчас распространяется быстрее, чем в пору своей африканской «юности» — в Германии, например, уже тысячи заболевших.

Потому медицинские отрасли России ко встрече с обезьяньей оспой приготовились со всей серьёзностью, учтя и осмыслив опыт ковидной пандемии. Тест-системы для выявления вируса сейчас есть в 20 региональных центрах Роспотребнадзора.

Как подчеркнул главный научный сотрудник отдела геномных исследований НЦ «Вектор», доктор биологических наук Сергей Щелкунов, тест-система абсолютно самодостаточна в технологическом смысле, целиком состоит из отечественных компонентов, её производство оперативно поддается масштабированию. Научно-технологическая база по этой тематике наращивалась в НПО «Вектор» более 30 лет. Так что, и диагностические системы, и новый лечебный препарат НИОХ-14 — это, так сказать, оружие, которое медики держат без ножен, наготове.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова также отметила, что областная система здравоохранения готова к вспышке заболевания — в этом смысле медикам очень пригодился жесткий опыт короновирусной пандемии. В этом случае будет задействована 1-я инфекционная больница и 3-я детская инфекционная больница в ПГТ Мочище.

Характеризуя новую болезнь Сергей Нетёсов сказал, что оспа обезьян не обладает устрашающей летальностью (в пределах 3-6 %), авиасообщение России с Африкой и вообще зарубежный авиа-трафик в 2022 значительно меньше, но это не даёт оснований для легкомысленности.

— Когда-то столь же несерьёзно выглядел ВИЧ, —  уточнил Сергей Нетёсов. — Был экзотической африканской болезнью, пока в Калифорнии не попал в социо-культурную среду ускоренного распространения.

Сергей Щелкунов также отметил, что у людей, родившихся до 1980-го года на территории бывшего СССР есть «исторически обусловленный» имунный ресурс — та самая прививка от натуральной оспы, которую граждане получали трижды в течение своего детства — в 3 месяца, в 8 лет и в 16 лет. По словам Сергея Щелкунова, люди, рожденные до 1980 обладают минимально достаточным уровнем иммунитета, а наиболее устойчивы будут те, кто успел быть привитым дважды или трижды.

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Так же Сергей Щелкунов сказал, что прививка против натуральной оспы — достаточно универсальное оружие и против других её видов — и коровьей оспы, и оспы обезьян, поскольку межвидовое родство этих вирусов весьма близкое.  Специалистами «Вектора» к настоящему моменту полностью расшифрованы геномы всех видов оспы.

Сейчас вирусу будет противостоять вакцина четвертого поколения, дающая наиболее надежный иммунный ответ. Вакцина эта будет сертифицирована в самое ближайшее время. Тем более, что по мере того, как вирус будет обживаться на Западе, его репродуктивное число может прирастать. Потому пренебрегать мерами защиты нельзя — вирус может быть опасен не только для маргинальных страт, но и для социально адекватных людей с пониженным иммунитетом.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных в свою очередь сообщила, что все объекты транспортной инфраструктуры, связанные с международными пассажирскими перевозками сейчас взяты под двухуровневый контроль. К слову, по своей начальной симптоматике оспа обезьян практически неотличима от обычного ОРВИ, в этом смысле даже COVID-19 выглядел более самобытно. Потому к контрою международного пассажирского трафика Роспотребнадзор намерен подойти со всей серьёзностью.

Как солидарно высказались участники конференции, «Надо надеяться на лучшее, но всегда готовиться именно к худшему сценарию» — излишняя бдительность лучше бдительности недостаточности. Сергей Щелкунов подчеркнул, необходимости тотальной вакцинации нет — достаточно вакцинации по «контактному вееру» заболевших, а наиболее результативной мерой сейчас будет надзор за международными пассажирскими потоками.

 

Ранее редакция сообщала, что «Вектор» готов отправить в страны СНГ тесты для выявления оспы обезьян. 

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Фото автора Россия Новосибирск

Теги : оспа медицина вакцина


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