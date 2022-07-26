Рекламодателям

«Управляй ставкой»: процент по кредиту ниже, когда покупаешь

  • 26/07/2022, 17:33
Возьмите потребительский кредит в Банке «Левобережный» на любые цели и возвращайте по нему проценты каждый месяц.

новости бизнесаБанк компенсирует вам часть уплаченных процентов по кредиту «Управляй ставкой» за покупки по банковской карте. Для этого просто оплачивайте привычные товары и услуги картой и своевременно вносите ежемесячный платеж. Вы можете рассчитываться в разных торгово-сервисных предприятиях, принимающих безналичную оплату, например, за товары, продукты, транспорт и т.д.* Деньги, которые банк вернет, можно направить на погашение очередных платежей по кредиту или другие покупки.

Кредит «Управляй ставкой» можно оформить на сумму от 5 тысяч до 1 млн рублей. Срок составляет от 1 года до 4 лет, ставка – от 12% годовых. Сумму ежемесячного возврата рассчитает специалист при составлении графика платежей. К примеру, если вы возьмете в кредит 300 тыс. рублей на 4 года, то при ежемесячной оплате покупок картой на сумму от 15 000 рублей банк будет возвращать вам 862 рубля в месяц. Дополнительно к этой сумме вы будете получать кешбэк до 750 рублей ежемесячно за безналичные расчеты.

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность. Оставить заявку на кредит можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Если у вас есть зарплатная карта банка, то вы можете получить деньги уже через 20-40 минут после подачи заявки в приложении BL-online. При этом ехать в банк не надо, ведь подписание документов тоже возможно дистанционно, по СМС.

Обращайтесь за консультацией в единую справочную службу: 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия) или в офисы банка, и специалисты вам все расскажут.

 

* Учитывается безналичное расходование денежных средств в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих прием банковских карт или их реквизитов в оплату работ, товаров и услуг, по всем дебетовым картам клиента.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой банка

176

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : процентная ставка кредит Банк Левобереный


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске устанавливают в проектное положение пролётное строение русловой части моста через Обь

26/07/2022, 17:45

В городах Сибири открываются фирменные пункты выдачи заказов «Авито»

26/07/2022, 16:34

Почти 32 миллиона рублей потратили новосибирские предприниматели на закупку лицензий на российский софт

26/07/2022, 16:24

Конференция «Бизнес против турбулентности»

26/07/2022, 14:38
Популярное

Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

26/07/2022, 15:06

Магнитные бури в августе 2022 года

26/07/2022, 13:09

Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет

25/07/2022, 16:02

Новости компаний

Производитель штукатурно-малярной продукции увеличит маржинальный доход благодаря нацпроекту

26/07/2022, 16:30

Клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в 1,5 раза больше средств

26/07/2022, 16:07

ВТБ подключил авиакомпанию «Уральские авиалинии» к СБП

26/07/2022, 15:18

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска