Электроэнергия подорожала почти на 10% с начала года в Новосибирске

За первый квартал 2024 года потребление электроэнергии в целом по стране снизилось на 1,7%. При этом стоимость киловатт-часа для промышленных потребителей за год значительно выросла. Причину такого развития событий регуляторы видят в теплой погоде, установившейся на территории Сибири с начала года, следствием которой и стало снижение выработки ГЭС. При этом, эксперты сходятся во мнении, что рост энергопотребления продолжится и составит примерно 3%.

Уточним, по данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков), объем планового электропотребления в первом квартале в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) снизился на 1% год к году, во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 2,5%. Индекс равновесных цен на оптовом рынке электроэнергии за этот период в этих зонах вырос на 16,3% и 31,5% соответственно. Это касается цен для коммерческих потребителей, тарифы для населения регулируются государством, уточнил «Коммерсант».

В противовес общей статистике, независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров утверждает, что в Новосибирской области последние годы идет стабильный рост потребления электрической энергии.

— Тут вопрос как считать. В целом по информации Новосибирского РДУ, в области последние годы идет рост потребления электрической энергии. Этот рост формируют практически все группы потребителей: промышленность, РЖД, население и социальные объекты и так далее. Полагаю, что если очистить упомянутое снижение потребления от температурного фактора и эффекта високосного года, то рост сохранился. Это относится и к стране в целом — по данным Системного оператора такое «очищенное» изменение потребления показывает рост по России в первом квартале в размере 0,1%. В Новосибирской области думаю эта величина могла составить более 1%, — отмечает эксперт.

Одновременно с ростом потребления киловатт-часов поднимаются и цены на этот ресурс. Судя по информации сайта «Новосибирскэнергосбыт» одноставочная цена покупки электроэнергии и мощности с оптового рынка в первом квартале текущего года выросла примерно на 15%. Это могло привести к росту конечной цены для потребителей (не считая население, которое оплачивает электроэнергию по твердым тарифам) примерно на 7-9%, добавил Сергей Бухаров.

— Полагаю, что такой рост цены мог быть вызван снижением выработки ГЭС из-за малой водности и дозагрузкой ТЭЦ в конденсационном режиме из-за снижения тепловой нагрузки, — заключил он.

Напомним, с 1 июля тарифы на электроснабжение для населения в Новосибирской области вырастут на 12,6%.

Ранее редакция сообщала о том, что электроэнергию из энергетического мусора научились делать ученые из Новосибирска.