С 1 июня магазины IKEA начнут работать по новому расписанию

С 1 июня отделы обмена и возврата магазинов IKEA начнут работать по новому расписанию, сообщает пресс-служба копании.

Теперь обменять или вернуть товар можно во вторник-субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Напомним, шведская компания IKEA приостановила работу в России в начале марте 2022 года. Когда магазины откроются по всей стране, пока не сообщается. Однако, как сообщал профсоюз работников компании, магазины будут закрыты до 31 августа из-за отсутствия возможности организовать постоянные поставки для полноценной работы. Также отмечалось, что компания взяла на себя обязательства сохранить рабочие места, продолжить выплату зарплат и взносов в социальные фонды.

Отделы, занимающиеся приёмом, обменом и возвратом товаров продолжают работать.