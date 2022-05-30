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Как часто можно есть крабовые палочки

  • 30/05/2022, 13:19
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Как часто можно есть крабовые палочки
Этот продукт содержит большое количество химических добавок вроде красителей и усилителей вкуса, которые приводят к ускоренному старению организма, уверяет эксперт.

Крабовые палочки старят и могут приводить к возрастным болезням, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Это продукт глубокой переработки, который содержит большое количество различных красителей, консервантов и усилителей вкуса, регулярное их употребление ускоряет процессы старения в организме, уверен эксперт.

Лучше совсем отказаться от продуктов глубокой переработки, полезных веществ в них ничтожно мало, они могут нанести колоссальный вред здоровью. В крабовых палочках слишком много консервантов, соли и красителей.

— В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — отметил Гинзбург.

Часто есть крабовые палочки диетолог не рекомендует, даже здоровому человеку будет достаточно одной порции продукта раз в неделю.

— Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю, — посоветовал Михаил Гинзбург.

Фото: pixabay.com — misskursovie2013

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта польза еда


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