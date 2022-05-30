Как часто можно есть крабовые палочки

Крабовые палочки старят и могут приводить к возрастным болезням, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Это продукт глубокой переработки, который содержит большое количество различных красителей, консервантов и усилителей вкуса, регулярное их употребление ускоряет процессы старения в организме, уверен эксперт.

Лучше совсем отказаться от продуктов глубокой переработки, полезных веществ в них ничтожно мало, они могут нанести колоссальный вред здоровью. В крабовых палочках слишком много консервантов, соли и красителей.

— В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — отметил Гинзбург.

Часто есть крабовые палочки диетолог не рекомендует, даже здоровому человеку будет достаточно одной порции продукта раз в неделю.