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В Новосибирской области число вакансий для программистов снизилось на 8%

  • 13/09/2022, 09:20
вакансия программист
А средняя зарплата в отрасли в регионе — на 11%. Рынок труда ИТ-отрасли частично сместился за границу.

— С января по сентябрь 2022 года число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений о работе для соискателей этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года, — констатировали аналитики hh.ru, проанализировав спрос на программистов на рынке труда.

В Новосибирской области число вакансий для программистов снизилось на 8% относительно прошлого года. Регион остался в топ-10 по спросу на данных специалистов в России, но переместился с третьего на четвертое место с долей 3,3%, пропустив вперед Республику Татарстан (3,4%). На первом месте с большим отрывом по числу вакансий для программистов — Москва (43% от всех вакансий для данных специалистов), далее —Санкт-Петербург (15,1%), на третьем месте — Республика Татарстан (3,4%). В топ-10 также вошли Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская, Самарская и Московская области.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи. Наиболее высокую зарплату ИТ-специалистам предлагают в Москве (161,3 тысячи), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи) и в Новосибирской области (116,5 тысяч). Однако, в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5%. В Новосибирской области средние зарплатные предложения снизились еще больше — на 11% (с 130,3 тыс.руб. до 116,5 тыс.руб.).

— Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось.  Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021), — комментирует главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Она напоминает, что в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников:

— Волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор.

— Санкционное давление на отрасль — ограничения доступа к западным технологиям и поставкам «железа», что отразилось на трансформации планов по разработке и развитию. — HR и IT-департаментам потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансий по прежним планам был сразу же приостановлен или отменен.

— Релокация затронула не только самих ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие ИТ-компании — технически их подбор был перенесен из России в другие страны и это отразилось также на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России, — поясняет Наталья Данина. —При этом, стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.

 

Ранее редакция сообщала, что 39% айтишников были готовы к релокации

Фото pixabay —Fifaliana-joy

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции рынок труда работа ИТ-отрасль Вакансия программист


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